12:08, Сегодня

Россия закрепляет за собой оккупированный Крым – политолог о выборах в Госдуму Кремль действует шаг за шагом, отметил Александр Краев

Россия проводит в оккупированном Крыму военные учения и выборы, чтобы закрепить свою власть над частью украинской территории.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал политолог Александр Краев.

"В этом году существует опасность, и нам нужно за этим наблюдать. Россияне в этом году проведут там выборы. То есть фактически сначала проходят учения, якобы на территории Российской Федерации, поскольку они постоянно говорят, что "мы не заступаем за нашу территорию, любые учения мы проводим на своей территории, вы не имеете права нам ничего говорить". Теперь они проводят на нашей территории учения, называя ее своей, потом они закрепят такое же отношение выборами, которые там пройдут. Россия шаг за шагом утверждает свою автономную юрисдикцию над украинской территорией", - сказал политолог.

Читайте также: Украинская диаспора потребует санкций для депутатов Госдумы России: подробности

Напомним, выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Олег Николаенко заявлял, что участие в сентябрьских выборах в Госдуму России жителей временно оккупированных территорий Украины, которым раздали паспорта РФ, "поставят под сомнение их легитимность", а их результаты "не будут признаваться ни Украиной, ни международным сообществом", пишет Liga.net.

"Участие жителей отдельных районов Донбасса в российских выборах и плебисцитах, как и выдача им российских паспортов, являются незаконными", – сказал Николаенко.