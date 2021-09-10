23:16, Вчера

Лукашенко будет торговаться и сопротивляться Путину - Кулеба Украинский министр считает, что непризнанный президент Беларуси "не сообщил ничего нового" о едином военном пространстве

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко будет сопротивляться выполнению 28 пунктов совместных программ, которые согласовали Беларусь и Россия. Такое мнение в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Александр Лукашенко делает вид, что он управляет ситуацией, и он решает глубину интеграции. На самом деле глубину интеграции Беларуси решает Владимир Путин. Вопрос в другом: что за эти годы Александр Лукашенко научился играть с Россией, и даже те договоренности, которые сейчас были достигнуты… Мы посчитали: я думаю, что минимум 2 года нужно будет, чтобы гармонизировать законодательство, и 5 лет - чтобы полностью развернуть имплементацию, выполнение всех этих совместных программ. На каждом этапе Лукашенко будет сопротивляться, пытаясь выторговать себе дополнительные условия", - сказал Кулеба.

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Также украинский министр, комментируя слова Лукашенко о формировании единого оборонного пространства России и Беларуси, сказал, что непризнанный президент "не сообщил ничего нового", поскольку оба государства давно состоят в Организации договора о коллективной безопасности. ОДКБ, где, помимо России и Беларуси, состоят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, предполагает, что в случае агрессии против одного из государств остальные придут ему на помощь. Однако, как на примере конфликта в Нагорном Карабахе пояснил Кулеба, этот договор "не работает так, как надо".

Отметим, что 9 сентября Лукашенко прибыл с очередным рабочим визитом в Москву, это его пятый визит в 2021 году. Путин и Лукашенко подписали 28 "дорожных карт" - программ, подготовленных правительствами двух стран, а также, как передает "Украинская правда", договорились о единых макроэкономической политике, оборонном пространстве и рынке нефти и газа.

Российский политтехнолог Станислав Белковский считает, что Путину неинтересна полная интеграция Беларуси. У Лукашенко нет иного выхода, кроме как идти на уступки России, но Россия остается незаинтересованной в 100%-м поглощении Беларуси. Путин не доверяет Лукашенко и никогда не рассматривал его лично как стратегического партнера. С другой стороны, Кремль не может предположить, чтобы власть в Беларуси изменилась путем революции. И тем более чтобы в Беларуси сформировалась прозападная власть. Поэтому он тактически поддерживает Лукашенко с целью все же его ухода от власти в следующем году и замены на пророссийского президента или пророссийское правительство после принятия на референдуме новой конституции", - сказал политолог.