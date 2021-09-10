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Путин войдет в историю как неудачник, у него будут большие проблемы - дипломат из США Джон Хербст пообещал, что Россия в случае открытой агрессии против Украины получит такие санкции, что ее экономика разрушится

Президент России Владимир Путин войдет в историю как неудачник, и у него будут серьезные проблемы в случае открытой агрессии России против Украины. Об этом в интервью во время форума YES Brainstorming, который транслировался на канале "Украина 24", сказал дипломат, бывший посол США в Украине Джон Хербст.

"Я считаю, что действительно российская агрессия является угрозой, и ее нельзя игнорировать. Если это произойдет, я думаю, что США наложат очень серьезные санкции на Россию, и эти санкции смогут просто разрушить экономику России. Также я думаю, что будет много смертей как со стороны России, так и со стороны Украины. Очень плохой прогноз. Но у Путина будут серьезные проблемы, потому что в этот раз уже будет четкая и открытая агрессия", - сказал дипломат.

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Хербст также назвал Путина "неудачником, который не понимает, что происходит".

"Путин уже вошел в историю как человек, который проводит агрессивную политику, как неудачник, разрушающий свою страну и жизни. США постоянно обсуждают этот вопрос, постоянно призывают западных партнеров, в том числе и Германию, к обсуждению агрессии и ее прекращения. США и с Россией обсуждают этот вопрос. Это происходит постоянно, но Путин этого еще не понимает. Россияне понимают, но Путин не понимает. Он считает, что ситуация нормальная, в то время как остальные страны считают, что это не так", - сказал Хербст.

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Напомним, в последнее время обсуждается возможность открытой агрессии России против Украины. Бывший советник Путина Андрей Илларионов прогнозирует, что Путин может пойти на масштабное вторжение российских войск на территорию Украины, однако для этого должны быть некоторые предпосылки. Илларионов считает, что президент РФ "подает сигнал пятой колонне для поднятия мятежа", на фоне которого возможно осуществить открытое нападение.

Российский политолог Андрей Пионтковский считает, что возможная поездка Владимира Зеленского на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи в ООН, открытие которой состоится 14 сентября, - это правильное тактическое решение в связи с усиливающейся российской агрессией. "На всех российских пропагандистских каналах угрозы в отношении Украины становятся все более решительными. В разгаре "операция Гляйвиц", в которой две составляющие: дать обоснование нового витка российской агрессии, это ежедневные обвинения Украины в вымышленных терактах в России; и сегодня с утра очередная тема "распятых мальчиков" на Донбассе, обстрелы мирных жителей "украинскими фашистами", - сказал политолог.