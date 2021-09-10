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Российские войска в Беларуси - у Тихановской посоветовали "не впадать в паранойю" Франтишек Вячорка оценил угрозу от учений "Запад-2021"

Российские войска не останутся в Беларуси после военных учений "Запад-2021".

Такое мнение высказал в беседе во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка.

"Вопрос возможности агрессии России со стороны Беларуси – это другой вопрос. Когда-то я сам служил в войсках ПВО на границе с Украиной, и хочу сказать, что эти учения создают угрозу, потому что всегда имеют провокационный сценарий. Там всегда какая-то игра против Запада, и есть риск, что российские войска могут остаться в Беларуси. Но в течение 12 лет, когда эти учения проходят, этого не происходило, и выглядит так, что в этом году такого тоже не будет. Конечно, нужно быть бдительными, но не впадать в паранойю", - сказал он.

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Совместные стратегические учения России и Беларуси "Запад-2021" должны состояться на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. В Беларусь уже прибыли эшелоны с российскими военнослужащими и техникой.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко заявлял, что Александр Лукашенко против ввода российских войск на территорию Беларуси.

"Лукашенко всегда понимал и, я думаю, по-прежнему понимает, что если на территорию Беларуси массово зайдут российские войска, и не просто один раз на учения, а более-менее постоянно, то в первую очередь это будет угрожать власти самого Лукашенко. Потому что тогда де-факто территорию Беларуси будет контролировать российская армия, а власть Лукашенко будет достаточно номинальной", — сказал он.