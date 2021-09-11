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Путин и Лукашенко устроили шоу перед выборами в Госдуму – белорусский оппозиционер У Тихановской прокомментировали договоренности по углубленной интеграции России и Беларуси

Президент России Владимир Путин пригласил в Москву самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко, чтобы продемонстрировать россиянам свою геополитическую победу накануне выборов в Госдуму.

Об этом рассказал в беседе во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка.

Комментируя договоренности Путина и Лукашенко об углубленной интеграции стран, Вячорка заявил:

"Список дорожных карт – это какие-то согласования: тарифной политики, туристической политики, создание совместного нефтяного рынка. Все уже и так есть. Эти дорожные карты на самом деле ничего не меняют, но даже и подписания этих карт не произошло, они "договорились договариваться". Я думаю, это было шоу, перформанс перед выборами в Госдуму России, потому что за неделю до выборов Путину нужно показать победу, он пригласил Лукашенко, Лукашенко приехал, специально восхвалял Путина, чтоб дать ему сколько-то очков".

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При этом белорусский оппозиционер считает, что "не нужно впадать в паранойю".

"Ничего не произошло, белорусы не позволят. Конечно, сейчас Лукашенко зависим и слаб, кроме Путина его никто не признает президентом, и это значит – что бы они ни подписали, это не признает мир. Даже если Лукашенко начнет отдавать компании, нефтегазовый сектор – эти соглашения не признают другие страны, и зачем Путину покупать актив, который не работает?" – сказал он.

Напомним, что Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября по итогам переговоров в Москве заявили о согласовании 28 так называемых "союзных программах", которые нацелены на унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики, построение единых финансовых и энергетических рынков, транспортного пространства, формирование и реализацию общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

При этом вопрос относительно введения единой валюты России и Беларуси не обсуждался.

Выборы в Госдуму России должны состояться в период 17-19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.