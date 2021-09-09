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Поглощение Беларуси неинтересно России - политолог о визите Лукашенко к Путину Тем не менее, как считает Станислав Белковский, Кремль заинтересован в устранении Лукашенко

Россия не заинтересована в поглощении Беларуси, но Кремль заинтересован в устранении самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, чтобы заменить его на пророссийского президента. Об этом в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24" сказал российский политтехнолог Станислав Белковский.

"У Лукашенко нет иного выхода, чем идти на уступки России, но Россия остается незаинтересованной в 100%-м поглощении Беларуси. Путин не доверяет Лукашенко и никогда не рассматривал его лично как стратегического партнера. С другой стороны, Кремль не может предположить, чтобы власть в Беларуси изменилась путем революции. И тем более чтобы в Беларуси сформировалась прозападная власть. Поэтому он тактически поддерживает Лукашенко с целью все же его ухода от власти в следующем году и изменения на пророссийского президента или пророссийское правительство после принятия на референдуме новой конституции", - сказал политолог.

Белковский считает, что таким образом растет зависимость Беларуси от России.

"Так что зависимость Беларуси от России растет - хотя бы потому, что путь, который избрал Лукашенко для сохранения власти, не оставляет ему другого выбора. Но Россия и Беларусь останутся независимыми государствами. И в определенном смысле Кремль остается заинтересованным в устранении Лукашенко", - сказал Белковский.

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Отметим, что 9 сентября Лукашенко прибыл с очередным рабочим визитом в Москву, это его пятый визит в 2021 году. Путин и Лукашенко намерены подписать 28 "дорожных карт" - программ, подготовленных правительствами двух стран. Сам Лукашенко, как передает "Украинская правда", назвал эти инициативы "прорывом во многих сферах". Эксперты называют целью визита Лукашенко интеграцию с Россией.

По мнению журналиста Ивана Яковины, во время этого визита Лукашенко может предоставить Путину контроль над своей армией, а также право строить военные базы на белорусской территории. "В прошлые разы, когда Лукашенко ездил, были подписаны разные документы, но на этот раз может быть очень серьезная ситуация, потому что у Лукашенко сейчас большая проблема с экономикой. Он сейчас вынужден из-за западных санкций у собственных бизнесменов выбивать последние деньги, какие у них остаются", - рассказал Яковина.