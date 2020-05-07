18:34, Сегодня

Россия пожинает плоды — известный журналист о большой ошибке Путина Журналист Дмитрий Гордон рассказал, почему в России сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом

О тяжелой ситуации с коронавирусом в России рассказал журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина 24".

"Перед приездом в студию я разговаривал со своим близким другом, он живет в Москве. Его жена едва не умерла, в реанимации переполнены боксы, каждый день выносят оттуда трупы. Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин - Ред.) очень хотел провести 22 апреля референдум о поправках к Конституции, которые бы узаконили обнуление его сроков у власти, и поэтому они дергались: объявлять — не объявлять… Это же срывается то, ради чего Терешкова (депутат Госдумы РФ и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова недавно предложила "обнулить" президентские сроки Путина - Ред.) второй раз летала в космос, я утрирую", — сказал он.

Гордон отметил, что Россия ввела ограничительные меры слишком поздно.

"Когда началось в Италии, Испании, когда Америка начала угорать от коронавируса — Россия тоже вынуждена была, но она запоздала. Вот сейчас они пожинают плоды запоздалого введения карантина", — заявил он.

Читай также Россия потребует смягчения санкций — Климкин назвал причину

За последние сутки в России зафиксировано 11 231 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Всего в Российской Федерации зарегистрировано 177 160 случаев COVID-19.