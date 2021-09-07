18:32, Сегодня

Российский оппозиционер: Путин проиграет мне во втором туре выборов президента "Они сделают так, чтобы никто не появился на политической сцене до 2024 года", - отметил оппозиционер

Нынешний президент России Владимир Путин на выборах президента в 2024 году может проиграть, если его соперниками будут Алексей Навальный или Дмитрий Гудков.

Об этом в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» заявил российский оппозиционер Дмитрий Гудков.

«Путин, если пойдет в 2024 году на президентские выборы, может выиграть выборы у Зюганова и Жириновского, вот у них он сможет выиграть, когда половина (избирателей – ред.) не придет на выборы. За Зюганова и Жириновского уже никто не хочет голосовать, это такие политические динозавры, которые участвовали в дебатах, когда я еще в 1-й класс ходил. В условиях, когда вместо политиков какие-то памятники, Путин может набрать 50%», - отметил оппозиционер.

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«Но представьте: Путин, Навальный, Гудков и так далее – ничего он не наберет. Вернее, наберет, но при таких выборах и появлении конкуренции люди захотят перемен, пойдут за кого-то, потому что устали от Путина, Зюганова, Жириновского. Поэтому они сделают так, чтобы никто не появился на политической сцене к 2024 году», - добавил Гудков.

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Напомним, журналист-международник Иван Яковина выразил мнение, что Владимир Путин своей главной исторической целью считает захват Украины и Беларуси.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" оппозиционный российский политик, экс-депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков заявил, что статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" показала, что глава Кремля хочет не "объединить братские народы", а просто присоединить к РФ новые территории:

"Честно говоря, ничего нового для себя я в этой статье не увидел. Понятно, что он подтасовал исторические факты, но это все политический язык прошлого века - "Россия и Украина единый народ" и так далее. На самом деле, все, что я увидел в этой статье - это то, что он хочет командовать в Украине".