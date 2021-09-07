15:44, Сегодня

ЕС не будет вводить санкции против "Северного потока-2", все будет решать Байден - Зеркаль Советник министра энергетики отметила, что Россия хочет запустить газопровод до того, как он пройдет сертификацию

Россия будет пытаться запустить газопровод "Северный поток-2" до того, как он пройдет сертификацию, а санкции в случае использования газопровода в качестве метода давления на Украину Европейский Союз вводить не будет. Об этом в эфире программы "Сегодня день" на канале "Украина 24" сказала советник министра энергетики, экс-замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

По ее словам, газовый шантаж со стороны России Германия начала ощущать уже сейчас.

"Ситуация очень сложная и геополитически, и экономически, потому что сейчас на себе ощущают этот газовый шантаж уже страны Европейского Союза, и прежде всего Германия, которая проводит сертификацию этой трубы. До конца сертификации требуется некоторое время, и после этого Европейская комиссия должна одобрить эту сертификацию. До конца сертификации газопровод не может работать", - сказала Зеркаль.

По данным эксперта, "в планах России – запустить газопровод, не дожидаясь этой сертификации".

"Об этом и другом мы говорили в Вашингтоне и в конце этой недели продолжим говорить в Киеве, потому как в Киев приезжает Амос Хохштайн, являющийся специальным посланником США, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе и решение проблем, связанных с имплементацией совместной договоренности, достигнутой между Байденом и Меркель", - сказала Зеркаль.

Читайте также: Россия не согласится использовать "Северный поток-2" на половину мощностей – Макогон

Советник министра сомневается, что в случае использования газопровода в качестве геополитического оружия ЕС будет вводить санкции.

"Это будет определять президент Байден, у которого в руках есть все инструменты для применения санкций. Ни одно законодательное изменение, которое было принято и дало возможность применять санкции, не было отменено. То есть инструментарий в руках США. Рассчитывать на то, что Европейский Союз будет вводить какие-то санкции, на мой взгляд, не стоит, потому что должна быть совместная позиция 27 членов ЕС. Этого достичь очень сложно, зная, например, отношения Венгрии и России, которые недавно были реализованы в контракте с "Газпромом" на 15 лет на весьма особых условиях", - сказала Зеркаль.

Читайте также: "Газпром" уже выкачал из ЕС 6 млрд — экс-премьер о "Северном потоке-2"

Как передает "Экономическая правда" со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "Северный поток-2" достроят в ближайшие дни. По данным пресс-службы, 6 сентября осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода, и следующим шагом станет осуществление стыковки секции газопровода, идущего от берега Германии, с секцией, которая тянется из вод Дании.

Немецкий журналист Борис Райтшустер считает, что канцлер Германии Ангела Меркель серьезно навредила Украине. "Если будем смотреть на ее действия, а не на слова, то Путин может быть прекрасно доволен Меркель, потому что, несмотря на риторику, по делам она в ключевых вопросах отстаивала то, что выгодно России", — сказал он в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым".