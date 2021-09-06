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Протесты продолжаются — у Тихановской прокомментировали громкий приговор оппозиционерам Франтишек Вячорка прокомментировал решение суда по Колесниковой и Знаку

В Беларуси суд вынес приговор известным оппозиционерам: Марию Колесникову приговорили к 11 годам заключения, а Максима Знака к 10 годам. Ситуацию прокомментировал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка.

"Этим приговором были шокированы и семья Марии Колесниковой и Максима Знака, и все друзья. Ясно, что они не будут сидеть 10-11 лет, их выпустят быстрее, но думаю, что они будут сидеть до конца Лукашенко. Для Лукашенко Мария стала личным врагом, она продемонстрировала непокорность, когда Лукашенко попытался ее вывезти из Беларуси, она порвала свой паспорт, тем самым засвидетельствовав, что будет бороться до конца. И даже сейчас, когда он пытается издеваться в тюрьме, она выходит в клетке (в зале суда – ред.), улыбается и танцует, и это очень не нравится Лукашенко", — сказал он.

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Вячорка отметил, что протесты в Беларуси приобрели новые формы.

"А по поводу протестов – они продолжаются, приобретя новые формы. Есть несколько групп киберпартизан, которые взламывают системы государственного реестра, публикуют личные данные силовиков, блокируют сайты государственной пропаганды. Сегодня появился флаг на дороге к минскому аэропорту. Люди рискуют здоровьем, жизнью и свободой, но вывешивают флаги, на улицы Минска выходят женщины с красно-белыми зонтиками, зная, что могут попасть в тюрьму, но это не сдерживает протест", — сказал он.

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Добавим, Мария Колесникова и Максим Знак входили в предвыборный штаб конкурента Лукашенко — Виктора Бабарико, которого позже власть посадила в тюрьму на 14 лет. После создания объединенного штаба Знак и Колесникова продолжили активную работу в предвыборной кампании Светланы Тихановской. После создания Координационного совета они оба вошли в его президиум.

В августе 2020 года Лукашенко фальсифицировал выборы президента. Подконтрольный ему ЦИК признал победу за Лукашенко. В Беларуси вспыхнули массовые протесты. С активистами начали жестко расправляться.