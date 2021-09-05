23:53, Вчера

Путин может быть очень доволен действиями Меркель — журналист о "Северном потоке-2" Борис Райшустер рассказал, как действия канцлера Германии расходятся с ее словами

Канцлер Германии Ангела Меркель серьезно навредила Украине, заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" немецкий журналист Борис Райшустер.

"Во-первых, я считаю, что Меркель колоссально навредила Украине, потому что на словах она, как и Путин, все хорошо говорит, а если смотреть, что она делала… Она не допустила вступление Украины в НАТО, не допустила вооружение Украины после нападения на Украину (России – ред.), она сейчас отстаивает "Северный поток-2", хотя на словах она была против, до решающего момента. А сейчас она за", — сказал он.

Читайте также: Транзита газа не будет: Илларионов рассказал, что делать Украине

По словам журналиста, Меркель отстаивала российские интересы.

"Если будем смотреть на ее действия, а не на слова, то Путин может быть прекрасно доволен Меркель, потому что, несмотря на риторику, по делам она в ключевых вопросах отстаивала то, что выгодно в России", — сказал он.

Читайте также: Самый безопасный для Украины — журналист о кандидате в канцлеры Германии

Напомним, Россия завершает строительство газопровода "Северный поток-2" для доставки газа в Европу в обход Украины. Президент США Джо Байден на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 1 сентября гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения энергетической угрозы Украине. Об этом Зеленский сообщил после переговоров во время выхода к прессе.

Президент России Владимир Путин 20 августа после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что перспективы транзита газа через Украину после 2024 года, когда завершается текущий контракт, зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута.