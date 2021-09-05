18:51, Сегодня

Выборы в Германии: проблемы могут ожидать Украину или Путина — журналист Иван Яковина назвал два основных пути развития событий

От итогов выборов в Германии зависит, что будет происходить с Украиной и Россией, заявил в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Выборы в Бундестаг – важнейшее политическое событие этого года в Европе. Поскольку Германия является самой главной страной Евросоюза, и от того, кто победит на этих выборах, в значительной степени будет зависеть и то, как будем жить мы с вами, потому как Германия, конечно же, оказывает влияние буквально на все процессы на европейском континенте", — сказал он.

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Яковина рассказал о возможных вариантах развития событий.

"Если новый канцлер, не дай Бог, будет пророссийским, то Украину ждут большие проблемы и неприятности. Если он будет проевропейской, проамериканской направленности, то проблемы будут уже у Путина. Это было бы существенно лучше для нас", — сказал он.

Напомним, выборы в немецкий Бундестаг состоятся 26 сентября. После этого канцлер страны Ангела Меркель уйдет в отставку.

Ранее США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток 2" в обход Украины. Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина будет добиваться от США и Германии реальных гарантий, а не простых обещаний относительно транзита газа после запуска российского газопровода "Северный поток-2".