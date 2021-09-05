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Отделение черногорской церкви от сербской вызвало массовые протесты Протестующих разгоняли слезоточивым газом и светошумовыми гранатами

В Черногории, несмотря на беспорядки, состоялась интронизация митрополита Иоаникия, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24". Священнослужитель прибыл в монастырь города Цетине на вертолете, а дальше двигался под защитой бойцов антитеррористического подразделения со щитами и автоматами. Накануне толпа протестующих заблокировала въезд в город, а на окраинах построил баррикады из камней и шин.

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Сейчас вокруг монастыря, который принимал церемонию, снесли металлическое ограждение. Чтобы разогнать людей, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Пострадали четыре человека. Силовики советуют людям разойтись, но сильные протесты продолжаются.

Напомним, Черногория получила независимость от Сербии еще в 2006 году, однако выйти из влияния сербской церкви стране не удалось. Президент Черногории Мило Джуканович на стороне протестующих, даже пообещал поддержать акцию неповиновения.

Ранее сообщалось, что в США из-за урагана "Ида" погибли 45 человек. Стихия наделала больше всего вреда в Нью-Йорке и Нью-Джерси. В городе затопило дома и метрополитен.

За сутки в Нью-Йорке и Нью-Джерси выпало рекордное количество осадков. Поля затоплены, дороги размыты. Между домами передвигаются на лодках. Людей, заблокированных в собственных домах, спасают вертолетами.