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В США неизвестные устроили стрельбу по толпе: подробности За информацию о преступниках власть обещает вознаграждение

В Вашингтоне неизвестные обстреляли толпу людей и скрылись. Трое прохожих погибли на месте, столько же получили ранения, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24". Расстрел попал в объективы камер наблюдения.

Сейчас правоохранители ищут автомобиль, на котором скрылись преступники. За любую информацию о злоумышленниках, подозреваемых в массовом убийстве, власти американской столицы объявили вознаграждение — 75 тыс. долларов.

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Ранее в городе Васильков Киевской области в цирке произошла стрельба. Двое мужчин не поделили места и схватились за пневматическое оружие. В результате один получил ранение бедра, у другого повреждена машина.

Один из посетителей достал наган с резиновыми пулями, начал стрелять в автомобиль второго посетителя. В ответ тот достал тоже свой зарегистрированный пистолет Макарова и начал стрелять, рассказали в полиции.