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Новый визит Лукашенко к Путину несет серьезную угрозу Украине - журналист Путин хочет уничтожить украинскую государственность с помощью Лукашенко, считает Иван Яковина

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может предоставить президенту России Владимиру Путину контроль над своей армией, а также право строить военные базы на белорусской территории.

Такой прогноз озвучил в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина, комментируя предстоящий визит Лукашенко в Москву.

"9 сентября Лукашенко едет в Москву, и это может нести очень серьезную угрозу для Украины. В прошлые разы, когда Лукашенко ездил, были подписаны разные документы, но на этот раз может быть очень серьезная ситуация, потому что у Лукашенко сейчас большая проблема с экономикой. Он сейчас вынужден из-за западных санкций у собственных бизнесменов выбивать последние деньги, какие у них остаются. Западные санкции устроены таким образом, что они действуют постепенно, постепенно усиливаются. Из-за этого Лукашенко никак не может подстроиться под эту новую конструкцию в экономическом смысле и адаптироваться под нее. Он уже сейчас разбирается с этими бизнесменами, но надолго такой тактики не хватит, крах экономики Беларуси неизбежен", - рассказал Яковина.

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По словам журналиста, Европа душит Лукашенко медленно и постепенно.

"Неудивительно, что в этой ситуации Лукашенко начинает паниковать и метаться в стороны. Путин это понимает, тоже давит на Минск. Ему сейчас нужно что-то очень существенное, что-то вроде аннексии light, потому что у него дела тоже идут не лучшим образом. Ему нужна небольшая символически важная победа, которая могла бы подчеркнуть статус Путина как объединителя земель. Во-первых, Путин очень этого хочет, во-вторых у Путина на носу выборы в Госдуму, и там ситуация просто ужасная – народ не желает голосовать за "Единую Россию" ни за какие деньги, ни за какие фокусы. Путин надеется, что интеграция с Беларусью произведет тот же эффект, что и аннексия Крыма в 2014 году", - отметил международник.

Также Яковина подчеркнул, что Беларусь для Путина является только "разминкой", а его главная цель – атака Украины.

"Он ставит своей конечной целью уничтожение украинской государственности как таковой. Думаю, Путин и Лукашенко в нынешних условиях собираются подписать документы о создании единой российско-белорусской армии. Потому что Путин уже пообещал Лукашенко огромные деньги на перевооружение и переобучение белорусской армии. Лукашенко уже сказал официально, что купит у России несколько самолетов, вертолетов и так далее, а это огромные деньги. Где он их возьмет, кроме как не у Путина? Соответственно, Лукашенко останется командующим КГБ и милицией Беларуси, а армию ему придется отдать на аутсорс России", - прогнозирует он.

Яковина напомнил, что в Беларуси и России стартуют учения "Запад-2021", на которых "произойдет окончательное налаживание этого организма в единое целое".

"Думаю, что после встречи Лукашенко и Путина 9 сентября, Россия либо возьмет под свое командование значительную часть белорусской армии, либо получит право строить свои базы на белорусской территории. Россия получит возможность создать огромную наступательную инфраструктуру в каких-то 100 км к северу от Киева понятно с какой дальнейшей целью. На днях МИД РФ выступил с заявлением, что вступление Украины в НАТО приведет к потере Украиной своей государственности и эскалации конфликта на Донбассе", - заявил журналист.

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Напомним, на встрече самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Москве 9 сентября планируется подписание пакета "дорожных карт" по углубленной интеграции двух стран, сообщает Интерфакс.

Ранее экс-министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Украина может поддерживать контакты с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко в случае, если он поможет ей бороться с российской угрозой, которая идет с территории Беларуси.

"Он (Лукашенко - ред.) сам себя как человека, которому можно подавать руку, уничтожил. Это значит, что мы его должны признавать как президента, если он нам нужен? Нет. Но говорить, если требуется, - да", - подчеркнул бывший глава МИД.