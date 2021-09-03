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В США продолжает бушевать ураган "Ида" — подробности В США из-за непогоды погибли 45 человек, в Нью-Йорке вода залила метро и квартиры

Увеличивается количество погибших от урагана "Ида" в Соединенных Штатах. По последним данным, погибли 45 человек. Половина из них - в Нью-Йорке, где накануне затопило метро. Движение в мегаполисе парализовано. На дороги можно выезжать только чрезвычайников и полиции. А в Нью-Джерси размыло дорогу, поезда там стали. Подробности о последствиях непогоды — в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Затоплены дома горят, а тушить некому. Через масштабные паводки в штате Нью-Джерси спасатели просто не могут добраться до места. Аэропорт Тетерборо не работает. Все рейсы отменены. А сейчас не могут даже передвигаться взлетно-посадочной полосой — шасси самолетов полностью в воде.

Фото: Reuters

Паводки в регион принес шторм "Ида". За сутки в Нью-Йорке и Нью-Джерси выпало рекордное количество осадков. Поля затоплены, дороги размыты. Между домами передвигаются на лодках. Заблокированных в собственных домах людей спасают вертолетами.

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Ураган тяжело пережил Нью-Йорк. Самым опасным оказалось метро, ​​где потоки сбивали людей с ног. Местные жители массово выкладывали видео, как вода заливалась прямо в квартиры. Мэр Нью-Йорка Де Блазио ввел чрезвычайное положение. А президент Джо Байден в очередной раз напомнил: все это последствия климатических изменений.

"Ураганы и лесные пожары и беспрецедентные наводнения — еще одно напоминание, что климат катастрофически меняется. Действовать нужно немедленно. Поэтому я призываю Конгресс как можно быстрее принять рекордные инвестиции в развитие электрического транспорта", — сказал президент США.

Фото: Reuters

Добавим, ураган "Ида" обрушился на США в тот же день, что и "Катрина" 16 лет назад. Пострадали штаты Луизиана, Миссисипи и Алабама, а миллионный Новый Орлеан остался без света. После непогода двинулась на север - вдоль Атлантического побережья.

Ранее заведующая отделом прикладной метрологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что в Украине из-за климатических изменений становится все больше погодных аномалий, а последние пять лет стали рекордно теплыми.