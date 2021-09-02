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В российской школе разразился скандал с Путиным — подробности Школьник исправил Владимира Путина на уроке истории

Скандал на уроке истории гремит на всю Россию. Владимир Путин, который недавно стал создавать статьи и переписывать прошлое Украины, во время открытого урока по истории, который он взялся проводить, очевидно, запутался — и в датах, и в названиях событий. В конце концов российского президента решил исправить ученик 11-го класса. Подробности — в сюжете программы "Украина Сегодня" на телеканале "страна 24"

Директор школы, расценила такой шаг школьника как дерзость, но списала на молодость, в Кремле вообще похвалили, но почему федеральные каналы сразу бросились вырезать из эфира этот фрагмент?

"Историческая правда скрепляет общество. Служит духовным, ценностным фундаментом. До сих пор открываю учебники школьные, с удивлением читаю, что там написано. Мы заткнем поганый рот тем, кто пытается переиначить историю ".

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Такие громкие высказывания последние время можно услышать почти в каждом выступлении Владимира Путина. Российский президент пытается выглядеть исторического арбитра. Мол, только он может решать, какая история правдива, а какую нужно переписать. Так, недавно Путин решил написать целую статью о якобы настоящее прошлое Украины. Об истории рассказывает во время интервью, на заседаниях правительства и даже на съездах военно-исторического союза — перед профессиональными историками. Обычно его слушают, затаив дыхание. Впрочем, на встрече со школьниками во Владивостоке что-то пошло не так.

"Чего Петр I семилетнюю войну сделал? Что он со шведами там 7 лет воевал?" "Вы хотите что-то еще сказать?" Не сочтите за мою как бы... в общем. Это называется не семилетняя война, а просто Северная война. Ну, раз у нас урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, Северная война продолжалась с 1700 года по 1721 ". "Да, 21". "Ну, представьте, 21 год продолжалась война". "Да, это Северная война, конечно, спасибо".

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Этот отважный юноша — 17-летний Никанор Толстых, ученик 11 класса с Воркуты. И сейчас еще и кумир российских соцсетей. Одни пишут, что это первая публичная несогласие, что услышал Путин за последние 20 лет. Другие шутят о его будущем.

"Школьник исправил президента по Семилетней войне, получил семь лет". "Мальчика и его родители хотели наказать, но они и так из Воркуты". "Министерство образования решило переименовать Северную войну в Семилетнюю, а Семилетнюю — в Северную".

Впрочем, очевидно, не до шуток после этого инцидента было российским федеральным СМИ. Они бросились вырезать этот фрагмент из эфира. Первой на защиту Путина стала директор школы, где учится Никанор. Она назвала поведение ученика наглостью. Из-за этого инцидент в соцсетях стали обсуждать еще больше. А на директора посыпался шквал критики. В конце концов общение со школьниками, которое должно повысить рейтинг Путина и "Единой России" накануне парламентских выборов, наоборот, сказалось на репутации российской власти, считает политолог Дмитрий Орешкин.

"То, что он шутит с детьми, это всегда придает любому политику баллов. Другой вопрос, что на этот раз почему-то вдруг не работает. Холопы вокруг выглядят отвратительно. Поэтому в целом это шоу быстрее ушло в минус, чем в плюс", — сказал он.

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Сейчас рейтинг путинской "Единой России" самый низкий за последние 14 лет. Ее, как свидетельствуют опросы, готовы проголосовать чуть больше четверти избирателей. Впрочем, это все равно больше, чем у конкурентов. Удастся ли "Единой России" удержать парламентское большинство — покажут выборы 19 сентября.