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США напоминают России, чтобы она отстала от Украины - экс-посол о военной помощи Джон Хербст сказал, что США понимают "опасность кремлевской агрессии"

Военная помощь Украине от США на сумму 60 млн долларов является сигналом России, чтобы она оставила Украину в покое. Об этом в эфире марафона "Американский прием" на канале "Украина 24" сказал экс-посол США в Украине Джон Хербст.

"На мой взгляд, это показывает поддержку Вашингтона для Украины во время ее войны против российской агрессии. Это хороший знак и сигнал Кремлю – оставить Украину в покое. Как я понимаю, наша помощь в военной области – это подарок", - сказал дипломат.

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Хербст отметил, что США понимают "опасность кремлевской агрессии".

"Если посмотреть на военную помощь США по всему миру, то Украина получает много. Конечно, есть страны, которые получают больше. Но все-таки Украина с 2014 года получила много от нас, потому что мы понимаем опасность для Украины и для нас от кремлевской агрессии", - сказал экс-посол.

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Как сообщает официальный сайт Белого дома, Джо Байден подписал документ, в соответствии с которым 60 млн долларов направляются на нужды Министерства обороны Украины.

Ранее в эфире канала "Украина 24" дипломат Александр Левченко заявил, что украинской стороне следует напомнить, что США, благодаря программе ядерного разоружения Украины, сэкономили 1 трлн долларов, следовательно, Украина имеет право просить военную помощь на сумму более 60 млн долларов. "Мы должны напомнить, что с 1991 года, когда начался процесс ядерного разоружения, закончившийся в 1996 году, США сэкономили 1 трлн долларов, только по украинскому оружию. Конечно, мы бы хотели, чтобы таким образом учитывалось то, что Украина нуждается в поддержке со стороны нашего стратегического союзника, и наши ожидания – что этот статус будет подтвержден, несмотря на то, что ситуация в Афганистане требовала некоторых корректив", - сказал эксперт.