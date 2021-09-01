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Зеленский попросит Байдена оценить ситуацию на Донбассе - Арестович Спикер ТКГ предположил, что украинский президент будет говорить о дополнительных посредниках

Во время встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена украинский президент может попросить американского дать оценку ситуации на Донбассе, исходя из того, что именно Россия не соблюдает договоренности. Об этом во время марафона "Американский прием" на телеканале "Украина 24" сказал советник делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"Как мне кажется, темы на переговорах будут расположены следующим образом. Первое - Россия не выполняет минские и нормандские договоренности, подрывает их прямо, а также парижские договоренности уже с президентом Зеленским. Второе - именно это невыполнение не дает установить мир на Донбассе, как это было договорено во всех документах минского и нормандского форматов. Россияне откровенно это саботируют. Видимо, президент Зеленский попросит США предоставить соответствующую совместную оценку таким действиям России", - сказал спикер.

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Арестович допустил, что Зеленский поднимет вопрос ввода в переговоры по Донбассу дополнительного посредника, "авторитета которого хватит", чтобы вынудить Россию соблюдать договоренности.

"Зеленский, скорее всего, скажет, что только новый или дополнительный посредник, авторитета которого в мире хватит на то, чтобы заставить Россию пойти по крайней мере на выполнение части этих соглашений, например, в гуманитарной сфере и сфере безопасности, должен быть подключен к нормандскому формату в том или ином виде. Или должен быть добавлен новый формат. Рассматриваются различные форматы. Посмотрим, о чем договорятся президенты", - сказал Арестович.

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Напомним, что встреча президентов состоится в Вашингтоне 1 сентября в 14:00 по местному времени (21:00 по киевскому). Встречу несколько раз переносили, планируется, что президенты поговорят тет-а-тет и в расширенном составе, а после этого будет совместное заявление.

Российский оппозиционер и адвокат Марк Фейгин считает, что Россия осознала, что Джо Байден "будет осторожен" и не станет вынуждать Зеленского принимать условия Минских соглашений в интерпретации Москвы. "Москва рассчитывала, во всяком случае до последних недель, пока не произошло обострение в Афганистане, что Байден будет заставлять Зеленского принять условия Минских соглашений в интерпретации Москвы. По-моему, сейчас они уже понимают, что такой конфигурации переговоров не будет", - сказал Фейгин.