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Путин дал Байдену инструкцию по Украине: Пионтковский раскрыл подробности По словам политолога, российский президент допустил просчет

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что президент США Джо Байден заставит Украину выполнять Минские соглашения в российской трактовке, однако он ошибается.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Сегодня Путин устами своего пресс-секретаря Пескова повторил Байдену ту инструкцию, которую дал ему в Женеве 16 июня, когда Путин открыл свою пресс-конференцию фразой "мне кажется, что господин Байден согласен со мной по поводу безальтернативности Минских соглашений". И Байден как послушный ученик эту фразу тоже промямлил, за что подвергся резкой критике в США. Сегодня Песков заявил, что США могут убедить Украину выполнять Минские соглашения. Выполнять по-путински – значит легализовать в правовом поле военно-террористический плацдарм ОРДЛО, фактически разрушить украинскую государственность", - отметил российский политолог.

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Однако, по словам Пионтковского, Путин ошибается в двух аспектах:

"Что бы ни говорил Байден, Украина определила свою позицию. А во-вторых, и самому Байдену американское глубинное государство не позволит выступить с таким капитулянтским требованием от Путина".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон по приглашению президента США Джо Байдена. В повестке дня рабочего визита - встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими чиновниками. Программа визита рассчитана на несколько дней и охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США.

Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 1 сентября. Переговоры президентов были перенесены на один день в связи с ситуацией в Афганистане.

Эксперт по вопросам госбезопасности Василий Вовк в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что на переговорах Зеленского с Байденом основными темами будут транзит газа через Украину и война на Донбассе.