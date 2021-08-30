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Меркель технично отомстила Путину — журналист о "Северном потоке-2" Иван Яковина рассказал, как решение суда в Германии обезоружило Владимира Путина

Российский газопровод "Северный поток-2" пока не будет работать, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист Иван Яковина.

"Мне кажется, что пока все для Украины идет очень хорошо, ситуация развивается в наиболее благоприятном русле, причем не только для Украины, но и для всего Запада. Хорошие новости из Германии, из Земельного суда Дюссельдорфа, который фактически вырвал ядовитые зубы у любимого проекта Владимира Путина "Северного потока". Благодаря судебному решению, этот проект фактически потеряет свои боевые качества. Если все сейчас будет по закону, то, думаю, что из опасного оружия эта труба превратится в обычное средство доставки газа, и особо угрожать Украине не будет", — сказал он.

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Яковина объяснил, что именно произошло в суде.

"Суд отклонил жалобу компании Nord Stream-2 AG на Федеральное сетевое агентство Германии, которое ранее обязало эту компанию придерживаться в своей работе европейского законодательства. "Северный поток-2" должен был руководствоваться правилами Третьего энергопакета: оператор газопровода должен быть независимым от "Газпрома", использовать газопровод можно исключительно для получения прибыли, а не для геополитических сражений, 50% объемов трубы должны быть открыты для независимых поставщиков. Таким образом, Россия не сможет перекачивать через "Северный поток-2" весь свой экспорт на Запад, ей придется арендовать украинскую газотранспортную систему, а этого Путин очень не хочет делать, но придется", — сказал он.

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По словам журналиста, таким образом канцлер Германии Ангела Меркель могла отомстить президенту РФ Владимиру Путину.

"И самое главное – пока эти меры не будут введены в действие, никакой сертификации "Северного потока-2" не будет. Проще говоря, он будет работать только в том случае, если его нельзя будет применять в качестве оружия для достижения российских геополитических целей. Кремль дал понять, что будет бороться за это право, но у него вряд ли получится, потому что немецкие законы – это не российские. Подозреваю, что Ангела Меркель во время визита в Москву просила по-хорошему Путина не лезть в Украину, вернуть Крым и Донбасс, но Путин, естественно, этого делать не хочет. Он-то считал, что бояться ему нечего, поскольку газопровод построен, ну и Ангела ему сказала: "Ах так, ну тогда получай, фашист, гранату". И технично отомстила ему под занавес своей карьеры", — сказал он.

Напомним, Россия строит "Северный поток-2" в обход Украины. Это может вызвать падение транзита газа через украинскую газотранспортную систему. США и Германия официально согласовали завершение строительства этого газопровода. Тем не менее некоторые аналитики считают, что запуск может быть отложен. В частности, российский политический и общественный деятель Марк Фейгин считает, что "проблема может возникнуть, потому что создается монополия рынка газа, и фактически Германия становится оператором как Восточной, так и Центральной Европы".

Ранее советница главы НАК "Нафтогаз Украины" Светлана Залищук сообщила в Facebook, что Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа обязал оператора газопровода "Северный поток-2" быть независимым от российской компании "Газпром".

"Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу NS2 AG на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, таким образом накладывая обязательства на "Северный поток-2" придерживаться европейского законодательства, то есть Третьего энергопакета. Это означает, что компания – оператор "Северного потока – 2" должна быть независимой от "Газпрома", – пишет Залищук.