11:04, Сегодня

К взрывам в Афганистане могут быть причастны два государства - военный эксперт В ситуации с терактами "не все так просто", отметил Александр Мусиенко

К терактам в Кабуле могут быть причастны государства, которые стремятся не допустить вывода войск США из Афганистана и втянуть Штаты в новый конфликт.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Александр Мусиенко.

"О ситуации в Афганистане - во-первых, ИГИЛ и Талибан воюют между собой за проекты халифатов. Оно в дальнейшем будет нарастать. Но есть другой момент, не так все просто. Мне кажется, что те, кто стоят за этими терактами, не хотят, чтобы США вышли из Афганистана. Они хотят, чтобы там были США, чтобы их втянуть в новый конфликт. Чтобы они оттуда не выходили, а значит, затянулись, снова военные, деньги. Потому что если сейчас выйдут, то скажут: вы слабые, отвечайте на теракты", - отметил эксперт.

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Мусиенко напомнил о заявлении президента США Джо Байдена, сделанном несколько дней назад.

"Он сказал: есть два государства, которые очень хотели бы, чтобы мы из Афганистана не выходили. Вот вам и ответ, кто может быть причастен, стоять за тем, что идет такая политика, чтобы США оттуда не выходили. Кстати, на самом деле, несмотря на то, что говорит Россия, я думаю, они не хотят, чтобы американцы ушли и оставили им проблемный Афганистан", - сказал он.

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Напомним, в Афганистане возле аэропорта Кабула 26 августа прогремели два взрыва, которые унесли более 100 жизней - 90 афганцев и 13 американских военных.

Смертник подорвал себя в толпе возле пропускного пункта в аэропорту, который контролировали солдаты США и Великобритании. Кроме того, возле отеля взорвалась заминированная машина. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

В США объявили пятидневный траур по погибшим в Кабуле.

"Мы не простим, не забудем, найдем вас и заставим заплатить", — прокомментировал трагедию президент США Джо Байден.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поручил как можно скорее эвакуировать украинцев из Афганистана.