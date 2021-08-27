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Теракты в Афганистане: Зеленский поручил срочно эвакуировать украинцев В США объявили траур и грозят террористам ответным ударом

Как можно скорее эвакуировать украинцев из Афганистана поручил президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнование народам США и Афганистана после терактов в Кабуле 26 августа, сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Страны потеряли более сотни своих граждан. В МИД Украины доложили: среди жертв украинцев нет. Но в Афганистане остаются около 90 наших земляков, и они ждут помощи и возвращения на Родину.

На Белом Доме приспущены флаги, в Соединенных Штатах объявили пятидневный траур по погибшим в Кабуле. Жизнь 13 американских военных забрали кровавые атаки. Погибли также 90 афганцев. По официальным данным, ранены более полутора сотен человек, по неофициальным — более тысячи! Два взрыва в Кабуле прогремели накануне. Ответственность за них взял ИГИЛ. Пентагон утверждает — это только начало и атаки будут продолжаться.

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"Мы не простим, не забудем и найдем вас и заставим заплатить", — с такими словами президент США Джо Байден выступил после кровавой атаки на аэропорт Кабула, откуда страны запада сейчас спешно пытаются вывезти своих граждан и афганских союзников.

В терактах США утратили 13 морских пехотинцев и одного медика. Еще 18 ранены. Всех их американский лидер называет героями и обещает отомстить.

В целом известно о более сотни погибших и полторы сотни раненых. Смертник взорвал себя в толпе у пропускного пункта в аэропорту, который контролировали солдаты США и Великобритании. Взрыв унес и жизни афганцев, которые тысячами ждут возможности покинуть страну с тех пор, как власть там захватили талибы. Кроме того, у отеля в воздух взлетела заминированная машина.

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Ответственность за серию атак взяло так называемое "Исламское государство". То самое, что в мае прошлого года атаковало роддом в Кабуле. В Пентагоне заявили — террористы не остановятся.

"Угроза от Исламского государства чрезвычайно реальна. Мы говорили об этом за несколько дней до того, как это произошло, даже за часы до атаки. Мы считаем, что эти нападения будут продолжаться. И мы делаем все, чтобы быть готовыми", — заявил генерал, Глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет МакКензи.

После взрывов президент приказал военным нанести удары по позициям Исламского государства. Несмотря на теракты, из Афганистана США таки уйдут, эвакуацию продлят. И после 31 августа, когда истекает срок, будут искать возможностей вывезти людей.

"Нам не помешают террористы, мы не позволим им остановить нашу миссию — мы продолжим эвакуацию. Я приказал нашим командующим разработать план и нанести удары по лидерам и объектам исламского государства. Мы ответим силой в том месте и в то время, которое выберем сами. Вот что вы должны знать: эти террористы не победят", — заявил Джо Байден.

После терактов Кабул снова вздрогнул от нескольких взрывов. Позже США заявили — они контролируемые. Это американцы уничтожали склады боеприпасов, чтобы те не достались талибам. Эвакуация аэропорта продолжается, несмотря на опасность. Толпа желающих покинуть страну — не только в аэропорту, но и на границе с Пакистаном. Хотя "Талибан" утверждает, что афганцам ничего не угрожает. О завершении миссий по вывозу людей уже заявили Германия, Бельгия, Венгрия, Нидерланды и Австралия.

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Летом 2021года войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул. Захват власти талибами спровоцировал панику в стране, люди, которые сотрудничали с властями США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. США и ряд европейских стран эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.