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Террористы пользуются ситуацией — эксперт о взрывах в Афганистане Эксперт по безопасности прокомментировал теракт возле аэропорта в Кабуле

Устроенные террористами взрывы в Кабуле прокомментировал замдиректора международного центра исследования проблем безопасности Артем Конопкин в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24".

"В соответствии с первой договоренностью между США и движением "Талибан" этот вывод (войск - ред.) должен был состояться до 11 сентября. Потом талибы сократили время до 31 августа. Союзники не успеют эвакуировать всех желающих, которые собрались на территории аэропорта и возле аэропорта. Взрыв произошел у входа в аэропорт, то есть можно говорить, что в самом аэропорту плюс-минус безопасно, террористы не смогли туда пробраться и подорвали толпу на входе. Тут вопрос в том, что именно сейчас коалиция мобилизовала по максимуму военную авиацию, американцы также мобилизовали гражданскую авиацию, и всего за прошлые сутки было вывезено 19 тыс. человек", — рассказал он.

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По словам эксперта, террористы показывают, что могут проводить операции и при власти талибов.

"Мы видим, что количество людей, покидающих Кабул, увеличивается, и, соответственно, террористы пользуются ситуацией, чтобы сеять хаос. Уже сейчас талибы заявили, что теракт совершило отделение "Исламского государства", так называемый "Вилаят Хорасан", они действовали и при правительстве Афганистана, президенте Ашрафе Гани, постоянно атаковали цели в Кабуле, и после захвата власти Талибаном ничего не изменилось. Они сейчас показывают, что могут проводить операции", — сказал он.

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Напомним, возле аэропорта Кабула 26 августа произошел взрыв, подорвался смертник. Информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. По меньшей мере 13 человек погибли, среди погибших есть дети. Также есть информация о десятках раненых.

Позже стало известно о втором взрыве. По словам американских чиновников, по меньшей мере трое военных США получили ранения.

Летом 2021 года войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул. Захват власти талибами спровоцировал панику в стране, люди, которые сотрудничали с властями США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. США и ряд европейских стран эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.