18:45, Сегодня

Из-за взрывов в аэропорту Кабула эвакуация из Афганистана может закончиться раньше – эксперт "Обострение можно объяснить приближением 31 августа, последнего дня эвакуации", - сказал Данилов

Из-за двух взрывов, которые прогремели сегодня в районе аэропорта Кабула в Афганистане, эвакуация людей из страны, в том числе и украинцев, может закончиться раньше.

Об этом в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» рассказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

«Обострение можно объяснить приближением 31 августа, последнего дня эвакуации, большим количеством людей, желающих эвакуироваться. Люди хотят уехать, их больше, и неизвестно еще, справятся ли США. Около 100 тысяч уже вывезли, но количество желающих не уменьшается. Второе – конкуренция разных сил внутри самого Афганистана. Нет достоверных данных, кто осуществил взрыв – "Исламское государство" или какая-то из фракций Талибана", - заявил Данилов.

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Он подчеркнул, что Талибан там не единственная сила - кто-то готов держать слово, кто-то не готов, кто-то хочет окончательно испортить картинку для США.

«И это все происходит на фоне торгов, которые идут как с Панджшерским ущельем (территорией противников Талибана – ред.), так и с США и соседними странами. Ситуация напряженная, может быть все что угодно. Кто причастен к взрыву, выяснить в такой ситуации будет очень сложно, тем более что смертника могли завербовать под совсем другим флагом. Все это требует работы на месте. Но поскольку американцы уходят, выяснить будет очень сложно или по крайней мере все это затянется. Взрыв может вызвать то, что эвакуация закончится раньше», - отметил эксперт.

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Возле аэропорта Кабула 26 августа произошел взрыв, подорвался смертник. Информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кирби. По меньшей мере 13 человек погибли, среди погибших есть дети. Также есть информация о десятках раненых.

Позже стало известно о втором взрыве. По словам американских чиновников, по меньшей мере трое военных США получили ранения.

Ранее в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" военный дипломат, генерал-майор Петр Гаращук заявил, что ситуация, сложившаяся в Афганистане после выхода американских войск и прихода к власти радикального исламистского движения "Талибан", является позорной для всего цивилизованного мира:

"Военно-политическая ситуация, сложившаяся в Афганистане, чрезвычайно позорна. Позорна не только для жителей Афганистана, но и для всего цивилизованного мирового сообщества. То, что я сейчас вижу и слышу, противоречит тем оценкам, которые давались высшим военно-политическим руководством в США и Брюсселе, и тому, что я видел во время пребывания в Афганистане в составе военного комитета НАТО".