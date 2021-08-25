18:31, Сегодня

Макрону лучше приехать в Украину до октября, иначе будет поздно - дипломат Экс-посол Украины рассказал, какие темы могут обсуждать президенты Украины и Франции

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону лучше всего планировать визит в Украину до октября, иначе он может не состояться. Об этом в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" сказал дипломат, экс-посол Украины во Франции и США Олег Шамшур.

"Давайте дождемся встречи, я этим вопросом занимался довольно давно, практически все 6 лет, которые я был во Франции. Сейчас это из стадии возможного перешло в стадию вероятного. Но важно, чтобы состоялся сам визит, и важно, чтобы решение об осуществлении этого визита было не позднее октября, потому что после октября уже начнется предвыборная кампания, которая будет сложной для Макрона, и тогда этот визит вряд ли состоится", - сказал Шамшур.

Дипломат напомнил, что последний визит президента Франции в Украину был в 1998 году, и за это время накопилось достаточно вопросов для обсуждения.

"Фактором, который будет способствовать визиту, является то, что сейчас сохраняется позитивная динамика двусторонних отношений, и главное, что есть подвижки в экономической сфере. Что касается содержания. Последний визит французского президента состоялся в 1998 году, накопилось много вопросов для обсуждения. Среди главных будет вопрос урегулирования ситуации на Донбассе, минский процесс, также будут вопросы, связанные с развитием экономических отношений, и другие аспекты", - сказал Шамшур.

Читайте также: Германия и Франция не хотят Украину в НАТО — Карасев объяснил почему

Экс-посол также отметил, что тон переговоров "должен быть нормальным".

"Надо четко понимать и отстаивать свои интересы, искать сферы и вопросы, где есть взаимный интерес, именно таким образом можно продвигаться. Я бы не сказал, что перед президентом Украины стоит чрезвычайная задача, возможно, такая же как во время его визита в Вашингтон", - сказал Шамшур.

Читайте также: Украина подписала контракт с французской компанией на постройку патрульных катеров

По данным МИД Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили подготовку визита Макрона в Украину.

16 апреля Владимир Зеленский посетил Францию с визитом. Экс-министр иностранных дел Константин Грищенко заявил, что этот визит можно рассматривать как серьезный позитив для Украины."Лучший результат - это поддержка со стороны Франции и Германии основных позиций, на которых стоит украинская делегация в ТКГ, и не только в ТКГ. Главное, чего, я надеюсь, следует ожидать, это договоренность о жестком соблюдении режима прекращения огня и усилении системы верификации. Для этого надо усилить способность наблюдения ОБСЕ, и давать реальную картину того, кто и что нарушает, а также продолжить разведение сил", - отметил экс-министр.