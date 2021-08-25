14:29, Сегодня

Позор для всего мирового сообщества - генерал жестко высказался о ситуации в Афганистане Талибы заявили, что после 31 августа запретят эвакуировать людей и "будут применять другие подходы"

Ситуация, сложившаяся в Афганистане после выхода американских войск и прихода к власти радикального исламистского движения "Талибан", является позорной для всего цивилизованного мира. Такое мнение в эфире программы "Сегодня День" на канале "Украина 24" высказал военный дипломат, генерал-майор Петр Гаращук.

"Военно-политическая ситуация, сложившаяся в Афганистане, чрезвычайно позорна. Позорна не только для жителей Афганистана, но и для всего цивилизованного мирового сообщества. То, что я сейчас вижу и слышу, противоречит тем оценкам, которые давались высшим военно-политическим руководством в США и Брюсселе, и тому, что я видел во время пребывания в Афганистане в составе военного комитета НАТО", - сказал генерал.

Гаращук уточнил, что речь идет о развитии в Афганистане гражданских институтов, системы управления государством, армии и т.д.

"Дело в том, что некоторые разночтения есть и в формулировках некоторых должностных лиц США, они говорят, что не выстраивалась гражданская структура. На самом деле я постоянно слышал, что вливаются сумасшедшие деньги налогоплательщиков США в развитие governance, управление страной и вооруженными силами, подготовку вооруженных сил. И сейчас – выход, не просто выход, а бегство. И в умах и сердцах людей, которые к этому причастны, создается полный хаос", - сказал дипломат.

Читайте также: Контрастность Украины с Афганистаном очень заметна — политолог

Гаращук вспомнил, при каких обстоятельствах в 2010 году был уволен американский генерал Стэнли Маккристал, который резко высказывался о политике США в Афганистане, чем вызвал раздражение тогдашнего президента Барака Обамы.

"Когда генерал Маккристал провел оценку ситуации и предоставил ее президенту Обаме, сказав, что 125 млрд долларов нужно вложить в Афганистан, Обама сказал, что "лучше мы уберем Маккристала", и убрал его. Сейчас мы видим, что вложено больше триллиона долларов, и начинается бегство из этой страны не только военных, но и гражданских лиц. Сейчас главная задача, в том числе и для Украины, – спасти людей", - сказал Гаращук.

Читайте также: Против Талибана будут бороться в регионах Афганистана - военный специалист

Отметим, как передает издание "Настоящее время", талибы намерены запретить эвакуацию людей после 31 августа. Представитель движения Забиулла Муджахид сослался на некие договоренности и заявил, что с 1 сентября талибы "будут применять другой подход". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что требование "Большой семерки" - чтобы боевики разрешили всем желающим беспрепятственно выехать из страны и после 31 августа.

Руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус считает, что ситуация в Афганистане может иметь катастрофические последствия для администрации президента Джо Байдена. "Я уверен, что кризис в Афганистане будет началом конца администрации Байдена на должности президента. И слава Богу, чтобы это произошло, и Трамп вернулся в Белый дом, и тогда все наши вопросы, в том числе отношения с Украиной, будут решаться на должном уровне", - заявил он.