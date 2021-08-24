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Этого нельзя было допускать — экс-премьер о ситуации в Афганистане Арсений Яценюк рассказал, что теперь должны делать США и Европа

Ситуация в Афганистане будет иметь последствия для всех, отметил в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

Арсений Яценюк отметил, что всегда имел очень хорошие отношения с сегодняшним президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом, "но добрые отношения не означают, что ты со всем соглашаешься".

Он назвал ситуацию по Афганистану катастрофической.

"Это безответственность людей, которые готовили выход из Афганистана, которая привела к чрезвычайно большие потери, в частности репутационных, в первую очередь наших западных союзников. Этого нельзя было допускать", — сказал он.

Кроме того, 20 лет пребывания коалиционных войск в Афганистане были не только для того, чтобы бороться с терроризмом, но и чтобы помочь построить государство, отметил политик.

"Женщины поняли, что они имеют свои права, дети пошли в школу. Чего там не было при "Талибане". И оставить сейчас просто этих людей — это играет на руку всем диктаторским режимам", — скказал он.

В частности, подчеркнул Арсений Яценюк, российские СМИ разыграют эту карту, пытаясь подорвать веру в западные ценности и западное общество.

"То есть просчеты каких-то конкретных людей при принятии этого решения имеют и будут иметь весьма значительные последствия и для самого Афганистана, и для Соединенных Штатов, и для стран западного мира", — подчеркнул он.

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По вопросу миграции, подчеркнул Арсений Яценюк, также есть дилемма: "Нельзя допустить, чтобы с теми, кто имеет законное право попасть в Украину или в любой другой страны мира, попадали лица, которые могут быть связаны с терроризмом".

Арсений Яценюк подчеркнул важность активной работы коалиции — США и Европы.

"Начиная с того, что они должны разговаривать с теми, кого они по факту пропустили к власти, — "Талибаном". Там разговор будет сложный, но у них есть средства и методы, каким образом разговаривать. И второе — они должны решать вопрос, чтобы люди, которые сотрудничали с западным миром во время 20-летнего пребывания коалиции в Афганистане, получили право переехать или в США, или в другие страны коалиции. "Это очень сложная, но показательная история в том плане, что за каждую нацию и за каждое государство надо бороться, если вы взяли за нее ответственность", — сказал он.

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Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганские города, второе и третье по величине в стране после Кабула — Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль центры еще четырех афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большое защищенное город на севере Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране.