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Есть еще два вопроса — немецкий политолог о "Северном потоке-2" Андреас Умланд рассказал, какие проблемы есть с запуском российского газопровода

Почему канцлер Германии Ангела Меркель не осталась в Киеве после своего визита на саммит "Крымской платформы", рассказал немецкий политолог Андреас Умланд в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Большие страны Запада не представлены (на саммите "Крымской платформы" — ред.) премьер-министрами или президентами. Есть несколько глав государств или правительств, но среди больших стран... Сейчас вот приехали министры. Из Германии приехал министр экономики и энергетики, господин Альтмайер", — объяснил он.

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Также эксперт высказался о вопросе газопровода "Северный поток", который уже завершает строить Россия в обход Украины.

"Нужно сказать, что есть все еще два процесса. Процесс полного согласия всех вовлеченных сторон в эксплуатацию "Северного потока-2" еще не завершен. Там еще есть целый ряд юридических ступеней, которые нужно преодолеть, чтобы запустить этот "Поток". Также есть вопрос, насколько он будет эксплуатироваться, там есть ограничения, и у "Газпрома" еще могут быть проблемы. Второе — параллельно ведутся переговоры о том, что если "Поток" действительно заработает, как будут выстраиваться украинско-российские отношения, как будет происходить компенсация Украине, и есть зеленые проекты. Есть о чем поговорить. И все еще непонятно, когда и как "Северный поток" заработает", — сказал он.

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Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.