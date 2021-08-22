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Для Путина это геополитическая дубинка — журналист о "Северном потоке-2" Иван Яковина усомнился в эффективной работе российского газопровода

Канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Москву делала все возможное, чтобы уладить вопрос "Северного потока-2" — об этом рассказал журналист Иван Яковина в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Очень важная тема для обсуждения Меркель и Путиным в Москве – "Северный поток-2". Тут огромное количество возможностей для торговли, потому что этот газопровод нужен и россиянам, и немцам. Но для Германии в данном вопросе ситуация немного лучше, потому что для нее это лишь коммерческий проект, а для Путина – это геополитическая дубинка. Меркель на встрече в Москве делала все возможное, чтобы газ, с одной стороны, по этой трубе шел, а с другой стороны, чтобы Путин не мог этой трубой размахивать и угрожать соседним странам, в частности, Украине. Насколько я помню, Меркель даже потребовала от Путина, чтобы он продолжил поставки газа через украинскую ГТС и после 2024 года, когда заканчивается соответствующий контракт", — сказал он.

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Журналист заявил, что вряд ли "Северный поток-2" будет работать на все 100%.

"Посмотрим, как это будет в реальности. Я до сих пор не уверен, что "Северный поток-2" вообще начнет работать на всю катушку. И тут, кстати, предстоящий визит Зеленского в США может много чего поменять. Думаю, если у Зеленского все получится, то "Северный поток-2" просто не начнет работать", — сказал он.

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Напомним, США и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Они опубликовали "Совместное заявление в поддержку Украины, европейской энергетической безопасности и наших климатических целей", сообщает "Европейская правда".

США и Германия отметили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет.