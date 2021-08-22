19:16, Сегодня

Это начало конца администрации Байдена – политик из США об Афганистане План Байдена по выводу войск США провалился, утверждает Борис Пинкус

Ситуация в Афганистане, где власть захватило движение "Талибан" может иметь катастрофические последствия для администрации президента США Джо Байдена.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал руководитель окружного отделения Республиканской партии по 45 округу Ассамблеи штата Нью-Йорк Борис Пинкус.

"К сожалению, в связи с тем, что план Байдена по выводу наших войск провалился, скорее всего, войска там останутся до тех пор, пока не будет вывезен последний так называемый беженец. К сожалению, Меркель и Байден согласовали вопрос вывоза более 3 млн афганских беженцев… Это очень плохая идея, которая подорвет всю западную цивилизацию. Она затронет и интересы Украины тоже. Меркель настаивает, чтобы члены Евросоюза принимали беженцев из Афганистана, я уверен, она будет предлагать это и Зеленскому. Это очень плохая идея, которая ни к чему хорошему не приведет", - считает Пинкус.

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Как отметил политик-республиканец, Байден сейчас находится в растеряности, "принимает хаотические решения, которые, к сожалению, не имеют успеха".

"Я уверен, что кризис в Афганистане будет началом конца администрации Байдена на должности президента. И слава богу, чтоб это произошло и Трамп вернулся в Белый дом, и тогда все наши вопросы, в том числе отношения с Украиной, будут решаться на должном уровне", - заявил он.

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Напомним, летом войска НАТО и США начали последнюю фазу вывода войск из Афганистана, после чего в стране усилилось наступление талибов. Движение "Талибан" 13 августа захватило Герат и Кандагар - два крупнейших афганских города после столицы Кабула. 14 августа армия талибов захватила центры еще четырех афганских провинций. После этого был взят под контроль Кабул.

После захвата талибами столицы Афганистана Кабула, бывший президент США Дональд Трамп призвал своего преемника Джо Байдена к отставке. "Байдену настало время с позором уйти из-за того, что он допустил в Афганистане", - цитирует слова Трампа DW.

Трамп уже неоднократно критиковал планы Байдена, касающиеся вывода войск США из Афганистана, утверждая, что он осуществил бы вывод войск "совсем иначе и гораздо успешнее".

При администрации Трампа США в 2018 году начали прямые переговоры с талибами в столице Катара Дохе. В феврале 2020 года стороны заключили соглашение о сроках вывода американских войск из Афганистана. Вывод войск неоднократно откладывался и начался лишь при Джо Байдене в мае текущего года.