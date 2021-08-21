23:07, Сегодня

Китай выстраивает в Азии альтернативное НАТО – Яковина "Китай с помощью окружающих его стран выстраивает в Азии систему безопасности для себя и союзников", - сказал журналист

Китай выстраивает в Азии союз наподобие НАТО, в том числе с помощью ситуации в Афганистане.

Об этом в программе «Сегодня День Выходной» на телеканале «Украина 24» рассказал журналист Иван Яковина.

«Очень важна роль Китая в вопросе ситуации в Афганистане. Потому что Китай сейчас с помощью окружающих его стран, и в том числе этого нового Афганистана, выстраивает в Азии альтернативное НАТО, систему безопасности для себя и союзников. Но если НАТО – это добровольное партнерство независимых стран, то тут совсем другая система. Китай – в центре, а у него есть подчиненные, зависимые страны, вассалы его – Россия и Пакистан. А у Пакистана есть свои вассалы – Беларусь и Афганистан», – заявил Яковина.

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«В общем Китай сейчас выстраивает эту мощную систему. Думаю, что пока он строит в Азии эту систему вассалитета, можно сказать, феодальную систему, то одни вассалы на других нападать не будут. Поэтому, я думаю, талибы, скорее всего, будут использованы для борьбы с китайскими врагами – Индией и каким-то образом с США», – добавил журналист.

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Напомним, после того, как летом 2021 года НАТО и США начали последний этап вывода войск из Афганистана, движение "Талибан" активизировалось на всей территории страны. 13 августа были захвачены два основных города Афганистана после Кабула – Кандагар и Герат. Двумя днями позже пал и Кабул. Боевики объявили о захвате власти по всей стране.

В эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина заявил, что Движение "Талибан" после победы в Афганистане может начать экспансию в азиатские республики бывшего СССР, которые Россия считает своей зоной влияния. Такой сценарий очень беспокоит Кремль, поскольку грозит РФ большой войной и даже "сносом государственности":

"Первая всеобщая паника по поводу прихода к власти талибов уже понемногу улеглась, и всем стало понятно, что ничего суперкатастрофического не произошло, массовых казней, насилия в Афганистане пока нет. Главные геополитические игроки региона – Турция, Россия, Иран, Пакистан, Индия, Китай – потихоньку это осознают и пытаются ответить на самый важный для себя вопрос. США интересует, как эта вся история отразится на их имидже в мире. Европу интересует, не приведет ли это к всплеску терроризма. Китайцев интересует влияние талибов на уйгуров. А Индию и Пакистан интересует, как это все повлияет на ситуацию в Кашмире. А для России и опосредованно Украины самый важный вопрос другой – придут ли талибы на север, в государства Центральной Азии, которые Россия считает своими, начнется ли там вторая афганская война".