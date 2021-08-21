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"Россия может не пережить": журналист спрогнозировал новую войну с участием Талибана РФ может захлестнуть волна беженцев из Азии

Движение "Талибан" после победы в Афганистане может начать экспансию в азиатские республики бывшего СССР, которые Россия считает своей зоной влияния. Такой сценарий очень беспокоит Кремль, поскольку грозит РФ большой войной и даже "сносом государственности".

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказал журналист-международник Иван Яковина.

"Первая всеобщая паника по поводу прихода к власти талибов уже понемногу улеглась, и всем стало понятно, что ничего суперкатастрофического не произошло, массовых казней, насилия в Афганистане пока нет. Главные геополитические игроки региона – Турция, Россия, Иран, Пакистан, Индия, Китай – потихоньку это осознают и пытаются ответить на самый важный для себя вопрос. США интересует, как эта вся история отразится на их имидже в мире. Европу интересует, не приведет ли это к всплеску терроризма. Китайцев интересует влияние талибов на уйгуров. А Индию и Пакистан интересует, как это все повлияет на ситуацию в Кашмире. А для России и опосредованно Украины самый важный вопрос другой – придут ли талибы на север, в государства Центральной Азии, которые Россия считает своими, начнется ли там вторая афганская война", - рассказал журналист.

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Как подчеркнул Яковина, для России это серьезный вопрос, потому что если талибы пойдут в Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, то Москва будет обязана вступить в войну за эти государства, поскольку многие из них являются членами Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

"Но победить в этой войне она не сможет, поскольку жители этих стран ненавидят эти прогнившие диктаторские режимы и с удовольствием попробуют что-то иное, особенно если талибы себя сейчас будут вести совершенно нормально", - считает он.

Международник также отметил, что, в случае начала новой войны и установления режима талибов в Средней Азии, в Россию, кроме всего прочего, "побегут миллионы или десятки миллионов беженцев, которые могут просто снести российскую государственность".

"Причем остановить этих людей будет нечем, потому что южная граница России – это голая степь, ее технически невозможно никак защитить. В 2015 году только 1 млн беженцев привел к тяжелейшему кризису в ЕС. Россия может не пережить такого кризиса, поскольку ресурсов у нее гораздо меньше, а беженцев будет гораздо больше. Поэтому Россия сейчас заискивает всячески перед талибами. Лавров их называет вменяемыми людьми, а посол России в Кабуле говорит, что после прихода туда талибов там стало лучше, чем при американцах", - заявил Яковина.

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Отметим, что представители группировки "Талибан", которая признана в России террористической, в последние годы неоднократно посещали Москву и вели переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

23 июля Лавров заявил, что талибы - "вменяемые люди", пишет "РИА Новости".

Министр напомнил о визите делегации Талибана в Москву в начале июля и встрече представителя министерства с ними. "Они очень четко заявили, что у них нет никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ, и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства", - заявил глава МИД РФ.

Ранее журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" спрогнозировал конфликт России с Талибаном. По его словам, талибов некому сдерживать после того, как американцы вышли из Афганистана.

"Россия и Афганистан остаются один на один, сильная армия Талибана, огромные деньги, наркотрафик. Мне кажется, что в октябре-ноябре может быть непредсказуемая глобальная история. Может быть очень жарко", - заявил журналист.