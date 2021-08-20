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Талибан не будет слушаться Москву — политолог о положении России в регионе Аркадий Дубнов рассказал, сможет ли Россия укрепить свое влияние в Афганистане при режиме талибов

Россия не усилит влияние в Афганистане, но усилит в Центральной Азии — такой прогноз дал в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" политолог, эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

"Надо различать – усиление влияния России в регионе или в Афганистане. Если в Афганистане, то я не думаю, что приход Талибана позволит усилить российское влияние, потому что Талибан ведет себя весьма самостоятельно и живет собственной жизнью. И лояльное отношение Москвы к Талибану вовсе не означает, что он будет слушаться Москву. Сегодня заявление Талибана по поводу столетия признания Россией первого правительства независимого Афганистана уже было достаточно обидным для Москвы. Потому что талибы заявили, что они победили Великобританию, русских, американцев, а русских в свое время они победили так, что стерли с лица земли название СССР. Это довольно оскорбительно", — сказал он.

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В Центральной Азии, по словам эксперта, только Россия может защитить от угрозы со стороны талибов.

"Что касается влияния России в регионе, то да, конечно, в Центральной Азии влияние существенно может вырасти, потому что никто, кроме России, не предлагает реальную военную помощь от угроз из Афганистана. Это уже сегодня происходит, когда Россия демонстрирует свою готовность защищать, проводя военные учения с узбеками и таджиками. Естественно, Москва вместо этого де-факто увеличивает свое военное присутствие в Центральной Азии", — сказал он.

Ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что больше всех из-за событий в Афганистане должна переживать Россия. "Думаю, Россия сейчас получит на своих южных рубежах такую головоломку, ведь у России внутренняя ситуация тоже не ахти", — сказал он.

Напомним, летом 2021 года войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовалось движение "Талибан", которое усилило наступление на страну.

13 августа Талибан захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль центры еще четырех афганских провинций. 14 августа Талибан захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране.