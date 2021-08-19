22:16, Вчера

Очередной удар по единству Европы — "слуга народа" о "Северном потоке-2" Денис Маслов высказался об угрозе для Европы со стороны России

Российский газопровод "Северный поток 2" ставит под угрозу европейское единство, заявил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" нардеп из фракции "Слуга народа" Денис Маслов.

"Северный поток-2" — это очередной удар по единству Европы. До этого был Brexit, вакцинация, а затем "Северный поток-2". И это становится угрозой уже не только для Украины. Мы абсолютно воспринимаем реальность, желательно, чтобы Европа поняла эту реальность", — сказал он.

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По словам нардепа, Россия шантажирует газом западные страны.

"А реальность очень простая — такая, что Россия абсолютно шантажирует сейчас Европу, понимая, что американская сторона, европейская сторона могут оказывать еще препятствия сертификацией заключения контракта. Поэтому Россия сейчас делает дефицит в Европе, чтобы наконец шантажировать, чтобы там согласились на введение в эксплуатацию газопровода", — сказал он.

Напомним, что Россия строит "Северный поток-2" в обход Украины. Это может вызвать падение транзита газа через украинскую газотранспортную систему. США и Германия официально согласовали завершение строительства этого газопровода, по прогнозам, он будет готов к вводу в эксплуатацию в конце августа - начале сентября.

Тем не менее некоторые аналитики считают, что запуск может быть отложен. В частности, российский политический и общественный деятель Марк Фейгин считает, что "проблема может возникнуть, потому что создается монополия рынка газа, и фактически Германия становится оператором как Восточной, так и Центральной Европы".