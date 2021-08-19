21:38, Сегодня

В столице США появилась угроза взрыва, подробности с места событий Человек со взрывчаткой потребовал встречи с президентом США

В США появилась угроза взрыва в самом центре Вашингтона. Корреспондент телеканала "Украина 24" рассказала подробности с места событий в программе "Украина Сегодня".

"Мы у здания Капитолия, пройти дальше не можем. Сейчас вся территория перекрыта полицией. Около 10:00 неизвестный мужчина, находившийся возле библиотеки в самом центре, сообщил, что у него в машине взрывчатка. Он сейчас там и находится. После того как он сообщил об этом в полицию, сразу из Сената эвакуировали всех сотрудников через подземные тоннели, эвакуировали также всех людей из соседних зданий, даже остановили несколько станций метро", — сказала она.

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По словам корреспондента, прошло 3 часа, и появилось, вероятно, фото мужчины в соцсетях. Полиция уже знает, кто этот человек. Уже появилась первая информация - якобы, с его слов, он хочет встречи с президентом США. И якобы на территории города есть еще несколько взрывных устройств.

Несколько минут назад стало известно, что на Таймс-сквер в Нью-Йорке полицейские также проверяли неизвестный предмет, перекрыли всю территорию. Но оказалось, что этот предмет не является опасным, поэтому движение транспорта восстановили.

Ранее сообщалось, что жилые кварталы Красногоровки Донецкой области обстреляли из тяжелой артиллерии. Попали в жилой дом, пострадавший от обстрела на Донбассе рассказал детали.

Также 4 августа в здании Кабинета министров участник АТО Владимир Прохнич достал гранату и угрожал подорвать ее. На место прибыли полицейские, взрывотехники и представители спецслужб. Правительственный квартал был оцеплен. В результате переговоров Прохнич сдался правоохранителям, гранату обезвредили. Мужчину задержали, проводятся следственные действия, ему угрожает до 15 лет за решеткой.