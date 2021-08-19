16:29, Сегодня

Массовые протесты в Беларуси не возобновятся – политолог "Осталась очень незначительная дворовая активность", - сказала Харламова

В Беларуси осталась незначительная дворовая активность противников режима Александра Лукашенко, массовые протесты больше не возобновятся.

Об этом в эфире программы «Сегодня День» на телеканале «Украина 24» заявила белорусский политолог Ольга Харламова.

«Отношение к Светлане Тихановской в самой Беларуси поменялось. Потому что белорусские власти проводят зачистку информационного поля. Информация, которая доходит до среднего условного белорусского избирателя, это отфильтрованная информация. В основном это белорусское телевидение и, что наиболее печально, – российское, которое в последнее время без купюр, без квот вещает на Беларусь. И отношение к Тихановской поменялось в отрицательную сторону. Потому что часть белорусов связывают Тихановскую с санкциями, проблемами, увеличением цен на коммунальные услуги, подорожанием товаров. У среднего белорусского избирателя построена логическая цепочка: требование санкций со стороны оппозиции – санкции – проблемы для меня», - заявила политолог.

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Она также подчеркнула, что не верит в возобновление протестов в Беларуси.

«Если еще зимой я надеялась, что весной эти протесты возобновятся, то на сегодня почти со 100% уверенностью вынуждена констатировать, что массовые протесты закончились. Осталась очень незначительная дворовая активность, когда прежде всего жители Минска по 10-15 человек пытаются каким-то образом высказать свое отношение к ситуации в стране», - отметила Харламова.

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. С тех пор в стране проходили массовые протесты против фальсификации результатов выборов, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Власти жестоко подавляли выступления, против оппозиции применялись репрессии. Со временем в связи с жестокими действиями властей массовые демонстрации в городах Беларуси прекратились.

Большинство демократических стран мира, в частности и Украина, не признают легитимность режима Лукашенко.

Ранее в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" белорусский политолог Ольга Харламова отметила, что заявления Александра Лукашенко о том, что на территории страны может разместиться армия России, не повлекут реальных последствий:

"На сегодня слова о российской армии — это только слова. На сегодня проводятся учения с очень небольшим присутствием российских солдат, и я практически уверена, что по окончанию этих учений, как было два года назад, российская армия покинет Республику Беларусь. Можно привести бесконечное количество примеров, когда Александр Лукашенко говорил очень громкие, резкие заявления, за которыми не следовало ничего. И это заявление, что на территории Беларуси может быть размещена вся российская армия, я уверена, — это из такой категории".