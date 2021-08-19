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"Держал Собчака, чтобы не упал": Путину напомнили, кем он был во время ГКЧП "Я был в том же помещении и все видел лично", - пишет политик Альфред Кох

Будущий российский президент Владимир Путин в 1991 году занимал подчиненное положение при тогдашнем мэре Ленинграда Анатолии Собчаке, который принимал участие в противодействии путчу. Об этом напомнил российский политик Альфред Кох в своем Facebook.

"Кстати, о ГКЧП. Я сам, своими глазами видел Путина вместе с А. Собчаком в Мариинском дворце во время т.н. "путча". Собчак выступал из окна Мариинского дворца, а Путин стоял рядом, готовый его поддержать, если тот вдруг начнет падать с подоконника. Я был в том же помещении и все видел лично", - написал Кох.

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Таким образом, как намекнул Кох, поддерживая Собчака, протестующего против путча, Путин не имеет права жалеть о распаде СССР.

"Это я к тому, чтобы ему кто-нибудь напомнил этот эпизод, когда он начнёт блажить о "величайшей геополитической катастрофе", - написал Кох.

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Фото из Twitter tato Alex

18-21 августа 1991 в СССР произошел так называемый августовский путч, ознаменовавший начало распада СССР. Организаторы путча - Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) - пытались воспрепятствовать подписанию союзного договора РСФСР, Казахстана и Узбекистана, но в результате Коммунистическая партия была окончательно дискредитирована. Анатолий Собчак возглавил сопротивление ГКЧП в Ленинграде, в результате чего в городе не действовали указы комитета.