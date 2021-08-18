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Против "Талибана" будут бороться в регионах Афганистана - военный специалист Кроме того, есть сомнения в том, что сам "Талибан" окажется способен контролировать свою структуру

Несмотря на то, что талибы полностью захватили власть в Афганистане, не исключено, что в регионах им будут сопротивляться. Об этом в эфире программы "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" сказал военный эксперт Игорь Левченко.

"На региональном уровне возможно противостояние, тем более что, несмотря на то, что "Талибан" получил контроль над северными провинциями, там остаются традиционные полевые командиры, которые в 90-х годах воевали с "Талибаном", и сейчас они заявляют о том, что будут и далее продолжать борьбу", - сказал эксперт.

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Левченко также выразил сомнения в том, что сам "Талибан" способен контролировать свою структуру.

"Талибан" – это не четкая иерархическая структура, в ней много собственных кланов, группировок. Сейчас эксперты говорят о том, что управляемость этой структуры в условиях, когда "Талибан" пришел к власти, вызывает определенные сомнения", - сказал Левченко.

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13 августа "Талибан" захватил второй и третий по величине города после Кабула - Кандагар и Герат. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть.

Журналист из Израиля Сергей Ауслендер в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил, что победа "Талибана" может воодушевить другие экстремистские движения. "Разумеется, победа талибов даже только в рамках Афганистана может воодушевить разного рода экстремистов, в том числе тех, которые находятся вокруг нас. Тут у нас и "Хезболла", и "ХАМАС". И победа талибов, еще и такая скоротечная, причем над Соединенными Штатами, может очень сильно повлиять на их настроения", - сказал Ауслендер.