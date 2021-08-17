21:53, Вчера

Сверхдержава США потерпела поражение в Афганистане – Савик Шустер "Все, что происходит в Афганистане, в основном связано с США", - заявил журналист

То, что происходит в Афганистане, это трагедия и драма одновременно, США потерпели поражение.

Об этом в программе «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» заявив журналист Савик Шустер.

«Я думаю, что амнистия, которую "Талибан" объявил всем государственным служащим, это первый сигнал того, что они хотят предстать перед миром уже более-менее приемлемой политической силой. Конечно, это военизированная организация, но там есть политическое крыло. Думаю, они будут делать все возможное, чтобы не быть тем "Талибаном" 1996 года, когда в Кабуле шли публичные казни, когда творился беспредел. Сейчас они будут этого избегать. Они прекрасно понимают, что мир, хотят они того или нет, все равно их будет видеть, все равно найдутся люди в Афганистане, которые на телефон снимут что-то и покажут всем. Поэтому, думаю, талибы будут гораздо более осторожными и более цивилизованными. Это мое ощущение», - отметил Шустер.

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Он также рассказал, какие из мировых государств могут признать государство талибов.

«Из великих держав Китай уже заявил, что готов к нормализации отношений с правительством талибов. Россия заявила, что это зависит от их поведения, в России всегда так зависит от чьего-то поведения, а не российского. А США… ну они, в конце концов, вели с талибами прямые переговоры. Думаю, все, что происходит в Афганистане, в основном связано с США. Потому что сверхдержава потерпела поражение, вынуждена вывести войска – и то, что происходит сейчас, очень напоминает то, что происходило в Сайгоне (Вьетнам – ред.) в 1975 году, это была трагедия и драма одновременно. То же самое происходило вчера в Кабуле. Думаю, что США придется смириться с этой ситуацией, потому что цели, которые они перед собой ставили, не были достигнуты», - заявил журналист.

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Напомним, летом войска НАТО и США начали последнюю фазу вывода войск из Афганистана, после чего в стране усилилось наступление талибов. Движение "Талибан" 13 августа захватило Герат и Кандагар - два крупнейших афганских города после столицы Кабула. 14 августа армия талибов захватила центры еще четырех афганских провинций. После этого был взят под контроль Кабул.

Ранее в эфире телеканала "Украина 24" лидер партии "Украинский Стратегия" Владимир Гройсман заявил, что ситуация в Афганистане, которую сегодня обсуждает весь мир, доказывает украинцам тезис о том, что никто и никогда не придет и не построит за нас самих сильное государство - с крепкой экономикой и развитыми институтами:

"У Афганистана было 20 лет, чтобы построить развитое государство - с институтами, сильной экономикой. Но ничего не сделали. Афганцы не могли не осознавать, что так (с помощью США) будет не всегда".