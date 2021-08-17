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Победа талибов воодушевит других экстремистов — журналист из Израиля Журналист рассказал, как воспринимают в Израиле захват Афганистана талибами

Повлияет ли захват Афганистана талибами на другие радикальные организации, рассказал журналист из Израиля Сергей Ауслендер в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Разумеется, победа талибов даже только в рамках Афганистана может воодушевить разного рода экстремистов, в том числе тех, которые находятся вокруг нас. Тут у нас и "Хезболла", и "ХАМАС". И победа талибов, еще и такая скоротечная, причем над Соединенными Штатами, может очень сильно повлиять на их настроения. Я вообще должен сказать, что здесь, в Израиле. Очень внимательно следили за всей этой историей, хотя понятно, что как таковые талибы для Израиля никакой угрозы не представляют ни с какой точки зрения. Но почему это так сильно волнует израильтян — потому что, во-первых, поспешное бегство США из Афганистана довольно сильно огорчило израильский истеблишмент, потому что США — это гарант израильской безопасности на Ближнем Востоке, и такое их отношение к своим афганским союзникам не может не тревожить", — сказал он.

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Журналист рассказал, что планирует делать Израиль.

"У нас отродясь не было никаких отношений с Афганистаном, и я не думаю, что Израиль будет налаживать какие-то отношения с "Талибаном". Хотя некоторые говорили о том, что одно из положительных последствий победы талибов — что у Ирана на границе с Афганистаном появится сильная головная боль, а любая головная боль Ирана нам на руку", — сказал он.

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Фото: Reuters

Напомним, в Афганистане усилилось наступление талибов, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула - Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана. В воскресенье, 15 августа, талибы заняли Кабул и в результате захватили власть по всей стране.

Добавим, что Украина вывезла из Афганистана 79 человек, из которых 8 украинцев, остальные — граждане других стран: Нидерланды, Хорватия, Беларусь и сам Афганистан. На данный момент по данным МИД, в эвакуации из Афганистана нуждаются 74 гражданина Украины и члены их семей.