Возможны опасные реакции для Украины - экс-нардеп об угрозе "Талибана"

Захват власти в Афганистане группировкой "Талибан" в долгосрочной перспективе может иметь негативные последствия для Украины.

Такое мнение высказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Андрей Тетерук.

"В краткосрочной перспективе для Украины ничего не изменится - как была Россия основной внешней угрозой, так и остается. Но в долгосрочной перспективе основание террористической организацией своего государства может вообще кардинально изменить мировой баланс. Теперь мусульманский мир может страдать от влияния "Талибана", который просто будет насаждать повестку дня, связывая свой успех с тем, что они выгнали США, победили Америку. Это может консолидировать все недоразумения, которые существуют в тех организациях, и объединить их, чтобы распространять свое влияние не только в Афганистане, а и на весь мир. Здесь мы можем иметь очень опасные реакции, включая территорию нашей страны. Поэтому здесь для нас всех существует определенная опасность от того развития событий, которое мы сейчас наблюдаем в Афганистане", - рассказал экс-нардеп.