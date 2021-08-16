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Люди гибнут последнюю тысячу лет — военный эксперт о событиях в Афганистане Александр Мусиенко рассказал, как реагирует мир на захват власти в Афганистане талибами

Жители Афганистана пытаются покинуть страну после того, как талибы практически захватили власть. Ситуацию прокомментировал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24". В частности, он заявил, что другие страны не будут спасать афганцев.

"Почему их должны спасать США? Они не граждане, не сотрудники посольств... Люди гибнут в Афганистане последнюю тысячу лет. Мир как-то за этим наблюдал, понаблюдает и теперь. Нужно понимать, что Афганистан — это страна с общинно-племенным, феодальным укладом, страна абсолютно отсталая. Они так и живут — одно племя вытесняет другое, вот что там происходит. Люди, которые не хотят жить под влиянием одного племени, которое проповедует откровенно варварские ценности и отсутствие цивилизации, пытаются бежать. Думаю, они сейчас бегут через границы с Таджикистаном, Узбекистаном, где только можно, где еще не успели закрыть границы. Но эта ситуация перманентна, она последние лет 700 там происходит", — сказал он.

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Фото: Reuters

Эксперт прокомментировал слова пресс-секретаря политического офиса "Талибана" о том, что война в Афганистане закончена, и дальше они будут строить новое государство.

"Наивно думать, что война в Афганистане закончилась, тем, кто хоть немножко читал об истории этой страны. Давайте посмотрим новейшую историю, 20, 21 век. Давайте назовем годы, когда конфликта не было. Там постоянно, к сожалению, страну лихорадит", — сказал он.

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Фото: Reuters

Напомним, наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула — Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

Группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул — это единственный крупный город, который еще контролирует официальная власть. Боевики ведут переговоры о мирной смене власти.