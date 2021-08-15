16:33, Сегодня

Талибам важно избежать международной изоляции — эксперт о событиях в Афганистане Игорь Семиволос рассказал, чего будут добиваться талибы после захвата власти

Что происходит в Афганистане, где боевики "Талибана" захватывают власть, объяснил исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Произошла полная демотивация людей, режима, армии, правительства, то есть мы имеем дело с так называемым эффектом победителей. Он состоит в том, что США, по сути, подписав соглашения с "Талибаном", признали их победителями, и это был четкий и понятный сигнал всем слоям афганского общества, что рано или поздно "Талибан" придет к власти. И это уже был только вопрос времени. Американцы начали вывод войск, и режим пал", — сказал он.

Читайте также: Из-за талибов в Афганистане может начаться кровавая резня – Добряк

Эксперт рассказал, как талибы будут действовать дальше.

"Сейчас "Талибан" будет делать все, чтобы избежать международной изоляции. Именно для этого они осуществили шаги, чтобы не брать Кабул силой, вести переговоры, создать временное правительство и передоговариваться с ключевыми игроками как в регионе, так и в мире. Для талибов важно, чтобы с них сняли клеймо террористов, и по крайней мере на первом этапе они будут пытаться делать все для того, чтобы избежать изоляции. Американцы начинали переговоры с "Талибаном", понимая, что иначе они не смогут решить проблему с Афганистаном, потому что значительная часть территории не контролировалась правительством, американцами, и талибы оставались важным игроком безопасности в этом регионе. Это же касается и россиян, которые признают их террористической организацией, но это не мешает встречаться", — сказал он.

Читайте также: Затронет Украину: журналист спрогнозировал большую войну в Центральной Азии

Фото: Reuters

Напомним, наступление талибов по всей стране усилилось, когда этим летом войска США и НАТО начали завершать вывод войск из Афганистана.

13 августа "Талибан" захватил два больших афганских города, второй и третий по величине в стране после Кабула — Кандагар и Герат. Днем позже талибы взяли под контроль еще четыре столицы афганских провинций. 14 августа "Талибан" захватил Мазари-Шариф, большой защищенный город на севере Афганистана.

В настоящее время группировка "Талибан" остановилась на въездах в столицу Афганистана Кабул — это единственный крупный город, который еще контролирует официальная власть. Боевики начали переговоры о мирной смене власти.