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Страшнее, чем нацизм: экс-чиновник объяснил, какую идеологию исповедует Путин Если не мешать "московитам", то танки будут на Одере, считает Павел Жебривский

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" заявил, что президент РФ Владимир Путин насаждает в России идеологию "рашизма".

"Мы забываем, что если не мешать московитам, то танки будут на Одере. Это нужно осознать. Зеленский, который в 2019 году пришел к власти, думал, что расскажет анекдот Путину, Путин засмеется и сделает все хорошее для Украины. Нацизм, фашизм – страшная, человеконенавистническая идеология, но еще более человеконенавистническая – рашистская идеология", - отметил Павел Жебривский.

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Как подчеркнул экс-чиновник, "рашисты не только ненавидят другие нации, они и свою ненавидят".

"Любая война – это война за экономику, преимущества, интересы для своего народа. А рашисты зашли на Донбасс, аннексировали Крым, зашли в Сирию, получили преференции? Нет. Куда бы они ни зашли – это плохо и для тех людей, куда они залезают, и для своего народа. Сегодня Путин и много других людей в Московии исповедуют рашизм", - заявил он.

Ранее историк Юрий Шаповал в эфире телеканала "Украина 24" сравнил статью президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" с книгой Адольфа Гитлера "Майн кампф".

"Игнорировать этот текст нельзя, весь этот текст лежит в основе идеи аншлюса, присоединения Украины к России. Путин еще сам не до конца понимает, каков будет этот механизм, очевидно, он нарабатывается. Ключевой тезис очень сильно напоминает книгу Гитлера "Майн кампф" и ситуацию с Австрией в 1938 году. Он говорит о том, что русских в Украине нужно защищать, потому что их заставляют отречься от своих корней, о насильственной ассимиляции, о том, что искусственный разрыв русских и украинцев может уменьшить русский народ на сотни миллионов. Этот текст, очевидно, должен что-то оправдать. То, что еще не свершилось, но назревает", — сказал он.

В свою очередь, российский поэт и писатель Дмитрий Быков считает, что в России невозможна фашизация страны, поскольку большинство ее жителей не верят в государственную пропаганду.