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Россия признает своими бандитов, которых судили в Гааге — политик о заявлении Шойгу Леонид Гозман прокомментировал заявление российского министра обороны

Российская власть показала, что бандиты для нее свои — об этом в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" заявил российский оппозиционный политик Леонид Гозман. Так он прокомментировал заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что он гордится знакомством с сербскими деятелями, осужденными Гаагским трибуналом.

"Кроме демонстрации "высочайшего интеллекта" нашего министра обороны, теперь еще и первого номера в списке "Единой России", это вот еще что – они показывают, с кем они. Они показывают, что да, мы с этими людьми. Эти люди – наши люди", — заявил он.

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По словам Гозмана, власти РФ не ценят своих общественных деятелей, зато дружат с чужими преступниками.

"Сегодня мы прощаемся с Сергеем Адамовичем Ковалевым – выдающимся советским правозащитником, который прошел лагеря, очень много сделал. Он был трижды депутатом российского парламента, первым омбудсменом России. Так вот, никто из деятелей российского государства не выразил соболезнования. Польский посол зачитал телеграмму от президента Польши, германский посол и так далее. Но российское государство признает своими бандитов, которых судили в Гааге, и не хочет идентифицировать себя с подлинными героями Российской Федерации. Вот такое у нас сейчас государство", — сказал он.

Напомним, Шойгу заявил, что ему "посчастливилось и повезло" работать вместе со Слободаном Милошевичем, а также Радованом Караджичем и Ратко Младичем, позднее признанными виновными в геноциде Гаагским трибуналом. Также он заявил, что самой страшной для России является не внешняя, а "внутренняя угроза", и если ей не противостоять, в стране может повториться сценарий Ливии и Югославии.

На это отреагировал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. "Шойгу, не переживай, мы вам крысиные тропы в условную Аргентину перекроем, и будете вместе с Путиным и всей камарильей отвечать в Гааге, на том же месте, где сидел Милошевич", — написал он.