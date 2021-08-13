17:57, Сегодня

Для Украины не опасно: эксперт объяснил слова Лукашенко о нападении на Беларусь Заявление Лукашенко назвали политическим

Военный эксперт Олег Стариков в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о военной помощи России в случае опасности для страны.

Как отметил Олег Стариков, для Украины это "не является опасностью, потому что мы не собираемся нападать на республику Беларусь".

"Президент Лукашенко как верховный главнокомандующий заявил это политически. Это политическое заявление для того, что если у кого-то есть желание военным способом войти на территорию республики Беларусь, то Беларусь, во-первых сама себя защитит. С другой стороны, республика Беларусь и Российская Федерация являются союзным государством, они объединены ОДКБ (Организацией договора коллективной безопасности – ред.), поэтому по тем договоренностям, которые есть, он имеет право это говорить. Точно так же, как страны НАТО объединены между собой пятой статьей Вашингтонского договора", - рассказал эксперт.

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Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия может расценить нападение на территорию республики Беларусь, как на собственную.

"Если они влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь - под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же - американцы, европейцы - задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого", - сказал Лукашенко, которого цитирует сайт президента Беларуси.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Александр Лукашенко своими заявлениями подтвердил готовность выполнять поручения президента России.

"Это сигнал всем (заявления Лукашенко об Украине - ред.). Это сигнал Путину, что он выполнял и будет выполнять его поручения, какими бы они ни были. Это первое. Второе - по сути дела, это заявление является заявлением о разрыве отношений с Украиной", - сказал Илларионов.

В свою очередь внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не согласился, что Александр Лукашенко окончательно стал на сторону Владимира Путина.

"Нет, он маневрирует, Крым он не признал, он торгует с Украиной, пообещал нас поставить на колени, а потом сказал: ну, вообще-то 6 млрд товарооборот, поэтому не будем горячиться. Если речь идет о конкретной пресс-конференции, то много эмоций. Если речь идет о геополитической перспективе - пока он держит это, ему выгоднее как умному человеку находиться сейчас в состоянии, когда остается пространство для маневра. В частности Украина для него может быть вспомогательной в переговорах с ЕС. А маневр ему нужен, чтобы не быть окончательно поглощенным Путиным", - сказал Арестович.