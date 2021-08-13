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Лукашенко сам против войск России — аналитик об угрозе для Украины Вадим Можейко рассказал, насколько тверда позиция Лукашенко не использовать территорию Беларуси против Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко не даст использовать территорию против Украины с военной точки зрения, заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Это заявление прокомментировал в программе "Сегодня Утро" на телеканале "Украина 24" аналитик Белорусского института стратегических исследований Вадим Можейко.

"Лукашенко всегда понимал и, я думаю, по-прежнему понимает, что если на территорию Беларуси массово зайдут российские войска, и не просто один раз на учения, а более-менее постоянно, то в первую очередь это будет угрожать власти самого Лукашенко. Потому что тогда де-факто территорию Беларуси будет контролировать российская армия, а власть Лукашенко будет достаточно номинальной. Конечно, именно поэтому Лукашенко против серьезных российских военных баз или чего-то подобного. Не потому, что Лукашенко любит Украину и заботится об украинском суверенитете, а потому что думает о своей угрозе. Мне кажется, это основной аргумент", — сказал он.

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При этом, по словам эксперта, исключать угрозу нельзя.

"Безусловно, это не отменяет того, что в какой-то критической ситуации есть риск, и его нельзя исключать, и события последнего года усиливают, к сожалению, риск использования белорусской территории против Украины", — сказал он.

Напомним, на пресс-конференции 9 августа Александр Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которых затем переправляют в Беларусь. Он также отметил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным мог бы поставить Украину "на колени".

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина.

"Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина", — сказал он.