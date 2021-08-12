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Лукашенко нельзя толкнуть к Путину, потому что он уже там - экс-министр Александр Лукашенко не смог удержать самостоятельность, считает Павел Климкин

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина.

Об этом заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я считаю Беларусь дружественной страной. У меня очень большая симпатия к белорусам. А вот в отношении Лукашенко - он уже наделал и наговорил, он обычный диктатор. Лукашенко до определенного момента пытался удержать определенную самостоятельность. И я был против того, чтобы загонять Лукашенко в глухой угол. А теперь Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина", - сказал Климкин.

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По словам экс-министра, Лукашенко нельзя толкнуть к Путину, потому что "он уже там".

"Он сейчас финансово полностью зависит от Путина. Если не будет помощи от России... Посмотрите на белорусский бюджет - экономика в принципе уже не работает. Она почти зависит от России", - подчеркнул он.

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Напомним, что Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подготовке боевиков, которые в дальнейшем перебрасываются на территорию Беларуси. Также он выразил уверенность, что мог бы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить Украину "на колени".

Экс-советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Александр Лукашенко своими заявлениями подтвердил готовность выполнять поручения президента России.

"Это сигнал всем (заявления Лукашенко об Украине - ред.). Это сигнал Путину, что он выполнял и будет выполнять его поручения, какими бы они ни были. Это первое. Второе - по сути дела, это заявление является заявлением о разрыве отношений с Украиной", - сказал Илларионов.

В свою очередь, внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович не согласился, что Александр Лукашенко окончательно стал на сторону Владимира Путина.

"Нет, он маневрирует, Крым он не признал, он торгует с Украиной, пообещал нас поставить на колени, а потом сказал: ну, вообще-то 6 млрд товарооборот, поэтому не будем горячиться. Если речь идет о конкретной пресс-конференции, то много эмоций. Если речь о геополитической перспективе - пока он держит это, ему выгоднее как умному человеку находиться сейчас в состоянии, когда остается пространство для маневра. В частности Украина для него может быть вспомогательной в переговорах с ЕС. А маневр ему нужен, чтобы не быть окончательно поглощенным Путиным", - сказал Арестович.