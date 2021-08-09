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У Тихановской рассказали о санкциях против Беларуси: Лукашенко понимает только силу После секторальных экономических санкций Лукашенко заговорил о предательстве внутри самой системы

В Беларуси режим Александра Лукашенко все сильнее ощущает на себе последствия западных санкций.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франтишек Вячорка.

"Все работает, и общие, и секторальные санкции, все, кто сейчас поддерживают и финансируют Лукашенко и его режим, почувствовали это. Мы видим, что после того как Европейский Союз ввел секторальные санкции на "табачку", на нефть, на калийные удобрения, сразу началась новая динамика, Лукашенко заговорил о предательстве внутри самой системы. Сегодня мы знаем, что Великобритания ввела санкции, введет Америка. Думаю, что нас ждет очень интересное развитие событий", - отметил Вячорка.

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По его словам, Лукашенко "не понимает никакого другого языка, кроме давления, силы".

"Санкции – это возможность показать силу, конечно, они не сделают Беларусь демократической, но помогут надавить на людей, поддерживающих режим, показать им, что они будут страдать из-за Лукашенко, и если они не хотят нести ответственность за диктатора, то должны поменять сторону в этой борьбе", - отметил советник Тихановской.

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Напомним, что в июне Европейский Союз официально ввел экономические секторальные санкции против Беларуси.

ЕС ограничил доступ Белоруссии на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями.

Также в ЕС запретили передачу Беларуси технологий и оборудования для прослушки и перехвата интернет- и телефонных коммуникаций, передачу товаров и технологий военного и двойного назначения.

Ранее пресс-секретарь главы белорусской оппозиции Светланы Тихановской Анна Красулина в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как Александр Лукашенко пытается выторговать у Запада отмену санкций.